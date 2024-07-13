Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

Г О О О О Л - George Cimpanu забивает ударом с левой ноги!

Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джейсон Папо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

51' Команда Рапид Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Джейсон Папо ослабляет давление, выбив мяч.

48' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Михай Айоани из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Рахмани Альбион решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

39' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

37' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Рахмани Альбион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Маня Кристьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фабри Андрей пробует нанести удар издали, но Михай Айоани держит все под контролем

32' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Рахмани Альбион пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

29' Джейсон Папо наказан за толчок Михай Кристиан

26' Фабри Андрей пробует нанести удар издали, но Михай Айоани держит все под контролем

25' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Г О О О О Л - Браун Кристофер забивает с правой ноги!

23' Рахмани Альбион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Джейсон Папо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Джейсон Папо нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

21' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Конте Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Рахмани Альбион не смог попасть в створ ударом издали

14' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Омонди Эрик не смог попасть в створ ударом издали

8' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хасани Флорент не смог попасть в створ ударом издали

6' Хорошую попытку сделал Рахмани Альбион . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Омонди Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре