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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
УТА Арад
1:1
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
0:1
23' Гол
Браун Кристофер
1:1
60' Гол
Кымпану Георге
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Омонди Эрик
90' Желтая карточка
Омонди Эрик
90' Желтая карточка
Omar El Sawy
90' Желтая карточка
Loai Halaf
90' Желтая карточка
Якоб Паул
90' Желтая карточка
Айоани Михай
90' Желтая карточка
Педру Жоау II
90'+8
1
Robert
Dimitrie
Popa
2
Diogo
Rodrigues
15
Конте
Ибраима
4
Бенга
Александру
29
Триф
Разван
21
Михай
Кристиан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
19
Костаче
Ионуц
10
Фабри
Андрей
24
Омонди
Эрик
7
Думитер
Андрей
16
Айоани
Михай
23
Маня
Кристьян
36
Блажек
Филип
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
47
Браун
Кристофер
26
Оайдэ
Рэзван
4
Кяйт
Маттиас
96
Папо
Джейсон
8
Хасани
Флорент
9
Рахмани
Альбион
УТА Арад
Рапид Бухарест

История личных встреч

УТА Арад
Рапид Бухарест

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
4:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
Л1ГБ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ЛI
1:2
ЛI
2:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кымпану Георге 1 1
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Кристофер 1 1
Рахмани Альбион 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 1 0
Педру Жоау II 1 0
Loai Halaf 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 1 0
Айоани Михай 1 0
Omar El Sawy 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0
УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1
Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1

Результаты матчей

УТА Арад
Рапид Бухарест

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Униря Слобозия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Сепси Матей Космин 1
Рапид Бухарест Браун Кристофер 1
Униря Слобозия Пурече Флориан 1
УТА Арад Кымпану Георге 1
Униря Слобозия Камара Секу 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Униря Слобозия Камара Секу 1
УТА Арад Омонди Эрик 1
Фарул Констанца Вынэ Йонуц 1
Фарул Констанца Ривалдиньо 1
УТА Арад Педру Жоау II 1
Весь список
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