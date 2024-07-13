Тур: 1. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Колтеску Себастьян
1:1
Конец матча
0'
0:1
23' ГолБраун Кристофер
1:1
60' ГолКымпану Георге
89' Undefined phrase: football_event_Омонди Эрик
90' Желтая карточкаОмонди Эрик
90' Желтая карточкаOmar El Sawy
90' Желтая карточкаLoai Halaf
90' Желтая карточкаЯкоб Паул
90' Желтая карточкаАйоани Михай
90' Желтая карточкаПедру Жоау II
90'+8
Ход матча
23'
60'
1:1
89'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
Владение мячом
29
Триф
Разван
10
Фабри
Андрей
24
Омонди
Эрик
16
Айоани
Михай
36
Блажек
Филип
26
Оайдэ
Рэзван
96
Папо
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
24 Омонди ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Илиев ДеянВратарь
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Andrei David
-
17 Loai Halaf
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
36 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
-
-
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
УТА Арад
Рапид Бухарест
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Среднее время на гол
75
180
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кымпану Георге
|1
|1
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браун Кристофер
|1
|1
|Рахмани Альбион
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Omar El Sawy
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0
УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1
Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1
Результаты матчей
УТА Арад
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Сепси
|Матей Космин
|1
|Рапид Бухарест
|Браун Кристофер
|1
|Униря Слобозия
|Пурече Флориан
|1
|УТА Арад
|Кымпану Георге
|1
|Униря Слобозия
|Камара Секу
|0 (1)
|Униря Слобозия
|Камара Секу
|1
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|1
|Фарул Констанца
|Вынэ Йонуц
|1
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|1
|УТА Арад
|Педру Жоау II
|1