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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Рапид Бухарест
2:2
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
0:1
28' Гол
Бирлигея Даниэль
1:1
53' Пенальти
Рахмани Альбион
59' Желтая карточка
Cristian Ignat
1:2
75' Гол
Михаэль Петер
2:2
90' Гол
Хасани Флорент
90'+8
16
Айоани
Михай
21
Cristian
Ignat
36
Блажек
Филип
6
Якоб
Паул
47
Браун
Кристофер
7
Миковши
Клаудиу
96
Папо
Джейсон
4
Кяйт
Маттиас
10
Петрила
Клаудиу
11
Borisav
Burmaz
9
Рахмани
Альбион
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
45
Камора
Мауру
26
Артян
Андрей
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Кореница
Меритон
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

История личных встреч

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

25 матчей

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:2
С
1:4
С
0:1
К
0:0
С
3:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Среднее время на гол

55
83

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.32
1.24

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20

Среднее время на гол

68
72

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 1 (1) 0.5
Браун Кристофер 1 0.5
Хасани Флорент 1 0.5
Ямбор Тимотей 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирлигея Даниэль 2 1
Тахцидис Панайотис 1 0.5
Дяк Чиприан 1 (1) 0.5
Михаэль Петер 1 0.5
Кейта Абдул-Кадер 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 1 0
Айоани Михай 1 0
Cristian Ignat 1 0
Omar El Sawy 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахцидис Панайотис 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Мохаммед Камара 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0
Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0
ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3

Результаты матчей

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
ФКСБ
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Ботошани
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Политехника Яссы
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ботошани
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Оцелул Галац Живулич Диего 2
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1 (1)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 1 (1)
Униря Слобозия Пурече Флориан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Ботошани Aldair Ferreira 2
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Униря Слобозия Русу Денис 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Рапид Бухарест: 49%, ЧФР Клуж: 51%.
  • 97'
    Борисав Бурмаз сделал ключевой пас для гола!
  • 97'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • 97'
    Ямбор Тимотей сделал результативную передачу.
  • 97'
    Г О О О О Л - Хасани Флорент забивает с правой ноги!
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