Тур: 2. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Ковач Иштван
2:2
Конец матча
0'
0:1
28' ГолБирлигея Даниэль
1:1
53' ПенальтиРахмани Альбион
59' Желтая карточкаCristian Ignat
1:2
75' ГолМихаэль Петер
2:2
90' ГолХасани Флорент
90'+8
Ход матча
28'
0:1
53'
1:1
59'
75'
90'
2:2
Владение мячом
16
Айоани
Михай
36
Блажек
Филип
96
Папо
Джейсон
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
45
Камора
Мауру
26
Артян
Андрей
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
36 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Поп РарешНападающий
-
-
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Beni NkololoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
70 Tudor Lucaci
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
25 матчей
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.62
1.08
Среднее время на гол
55
83
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.32
1.24
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
Среднее время на гол
68
72
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|0.5
|Браун Кристофер
|1
|0.5
|Хасани Флорент
|1
|0.5
|Ямбор Тимотей
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирлигея Даниэль
|2
|1
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.5
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.5
|Михаэль Петер
|1
|0.5
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Cristian Ignat
|1
|0
|Omar El Sawy
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Мохаммед Камара
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0
Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0
ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3
Результаты матчей
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2 (1)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|2
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1 (1)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|1 (1)
|Униря Слобозия
|Пурече Флориан
|1 (1)
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Ботошани
|Aldair Ferreira
|2
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|1
|Униря Слобозия
|Русу Денис
|1