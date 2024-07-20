СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Меритон Кореница ослабляет давление, выбив мяч.

91' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

91' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Cristian Ignat выиграл воздушное противоборство у Меритон Кореница.

90' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

89' Cristian Ignat нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

89' Меритон Кореница из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Хасани Флорент навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

88' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Илие Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Михаэль Петер не смог попасть в створ ударом издали

84' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

79' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Могос Василе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Илие Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Супер-замена от тренера! Михаэль Петер только вышел на поле и уже забил!

75' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

75' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

74' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

74' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Ямбор Тимотей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Ямбор Тимотей пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

73' Борисав Бурмаз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Михай Айоани из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

70' Рахмани Альбион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Рахмани Альбион получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Рахмани Альбион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Тактическая замена. Джейсон Папо уходит с поля и его заменяет Маня Кристьян

65' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Борисав Бурмаз нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

62' Бобен Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновлен

60' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

60' Меритон Кореница оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Cristian Ignat - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Тахцидис Панайотис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Меритон Кореница нанес удар, но тот был заблокирован.

57' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Г О О О О О Л - Рахмани Альбион из команды Рапид Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Рэзван Сава прыгнул не в ту сторону.

52' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

51' Кейта Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Блажек Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Меритон Кореница из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Миковши Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кяйт Маттиас наказан за толчок Меритон Кореница

46' Петрила Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Хорошую попытку сделал Борисав Бурмаз . Удар в створ, но вратарь начеку

46' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля