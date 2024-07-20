Тур: 2. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Andrei Chivulete
4:2
Конец матча
0'
1:0
35' ГолЗайков Джоко
1:1
45' ГолЭзекиль Имох
2:1
58' ГолПарадела Луис
3:1
73' ГолБаярам Штефан
3:2
90' ГолБенга Александру
4:2
90' ГолМитрицэ Александру
90'+6
Ход матча
35'
45'
58'
2:1
73'
3:1
90'
3:2
90'
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
14
Хури
Льес
31
Stefan
Bana
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
-
31 Stefan BanaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 David Barbu
-
17 Мора Карлос
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Омонди ЭрикПолузащитник
-
11 Эзекиль ИмохНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Илиев ДеянВратарь
-
29 Триф РазванЗащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
20 Andrei David
-
17 Loai Halaf
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Университатя Крайова
УТА Арад
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.2
0.73
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
75
122
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|1
|0.5
|Зайков Джоко
|1
|0.5
|Парадела Луис
|1
|0.5
|Баярам Штефан
|1
|0.5
|Хури Льес
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Stefan Bana
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенга Александру
|1
|0.5
|Эзекиль Имох
|1
|0.5
|Кымпану Георге
|1
|0.5
|Ван Дурмен Бенжамен
|0
|0
|Фабри Андрей
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Парадела Луис
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Университатя Крайова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
УТА Арад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
УТА Арад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0
Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3
УТА Арад
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2
Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3
Результаты матчей
Университатя Крайова
УТА Арад
Точный счет
4:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|2
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|1 (1)
|Униря Слобозия
|Пурече Флориан
|1 (1)
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|1 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|1 (1)
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Ботошани
|Aldair Ferreira
|2
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|1
|Униря Слобозия
|Русу Денис
|1