  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Университатя Крайова
4:2
Конец матча
УТА Арад
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
3
Мальдонадо
Дениль
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
4
Крецу
Александру
14
Хури
Льес
31
Stefan
Bana
28
Митрицэ
Александру
7
Парадела
Луис
19
Кольич
Элвир
1
Robert
Dimitrie
Popa
31
Рыпэ
Корнел
15
Конте
Ибраима
4
Бенга
Александру
2
Diogo
Rodrigues
19
Костаче
Ионуц
21
Михай
Кристиан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
24
Омонди
Эрик
11
Эзекиль
Имох
8
Педру
Жоау
II
Университатя Крайова
УТА Арад

История личных встреч

Университатя Крайова
УТА Арад

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2
К
0:1
С
3:0
К
1:0
С
2:1
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.2
0.73

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
122

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 1 0.5
Зайков Джоко 1 0.5
Парадела Луис 1 0.5
Баярам Штефан 1 0.5
Хури Льес 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Stefan Bana 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенга Александру 1 0.5
Эзекиль Имох 1 0.5
Кымпану Георге 1 0.5
Ван Дурмен Бенжамен 0 0
Фабри Андрей 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парадела Луис 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 1 0
Педру Жоау II 1 0
Loai Halaf 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Университатя Крайова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
УТА Арад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
УТА Арад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0
Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3
УТА Арад
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2
Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3

Результаты матчей

Университатя Крайова
УТА Арад

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
ФКСБ
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Ботошани
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Политехника Яссы
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ботошани
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 2
Университатя Крайова Митрицэ Александру 1 (1)
Униря Слобозия Пурече Флориан 1 (1)
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 1 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Ботошани Aldair Ferreira 2
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Униря Слобозия Русу Денис 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Университатя Крайова 4:2 УТА Арад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный