Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

47' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Г О О О О Л - Эзекиль Имох забивает с левой ноги!

44' Омонди Эрик пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

41' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

40' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

39' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

35' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

34' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

33' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

20' Рыпэ Корнел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Кольич Элвир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновлен

17' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

15' Хури Льес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

13' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Крецу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

9' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

9' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали

7' Педру Жоау II не смог попасть в створ ударом издали

6' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

6' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

3' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола