Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

58' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

58' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

57' Г О О О О Л - Матуш Рикарду точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!

56' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Самайоа Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Игрок из команды Глория Бузау делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' ОН ПРОМАЗАЛ - Alin Roman пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

50' После проверки VAR судья изменил решение - Политехника Яссы пробьет пенальти!

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Политехника Яссы

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

44' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

43' Рарес Испас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ахматов Расамбек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Илие Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

42' Игрок из команды Глория Бузау делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

39' Игрок из команды Глория Бузау делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Игрок из команды Глория Бузау делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

37' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Ахматов Расамбек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

36' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Политехника Яссы будет все-таки засчитан.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Политехника Яссы

29' Г О О О О Л - Alin Roman правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

28' Феррарессо Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Феррарессо Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Тайлсон из команды Политехника Яссы в офсайде

24' Турда Григоре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

21' Тодороски Тодор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Игрок из команды Глория Бузау делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Игрок из команды Глория Бузау делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

12' Тайлсон получает желтую карточку за нырок

12' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Тайлсон нырнул в штрафной. Спорно!

10' Alin Roman навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

9' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Игрок из команды Глория Бузау делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матуш Рикарду навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Ишфан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре