Тур: 3. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Iulian Dima
1:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаTailson
1:0
29' ГолAlin Roman II
1:0
45' Не забитый пенальтиAlin Roman II
1:1
45' ГолМатуш Рикарду
46' Желтая карточкаТурда Григоре
1:2
52' ГолМатуш Рикарду
59' Желтая карточкаДобросавлевичи Алин
71' Желтая карточкаТескан Драгош
71' Желтая карточкаVlad Prejmerean
89' Желтая карточкаMatei Tanasa
90' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
90'+6
Ход матча
12'
29'
1:0
45'
1:0
45'
1:1
46'
52'
1:2
71'
71'
89'
90'
Владение мячом
18
Илие
Флорин
27
Rares
Ispas
19
Иту
Кэтэлин
99
Tailson
93
Траоре
Шейк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
99 TailsonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Matei Tanasa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Траоре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
История личных встреч
Политехника Яссы
Глория Бузау
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Тотал матчей
1.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
Среднее время на гол
105
105
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бордеяну Михай
|1
|0.33
|Alin Roman II
|1
|0.33
|Тодороски Тодор
|0
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матуш Рикарду
|2
|0.67
|Тескан Драгош
|1
|0.33
|Daniel Benzar
|0
|0
|Vlad Prejmerean
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anthony da Silva III
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Tailson
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Robert Salceanu
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Дандя Александру
|1
|0
|Траоре Шейк
|1
|0
|Тескан Драгош
|1
|0
|Vlad Prejmerean
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Глория Бузау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Политехника Яссы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Глория Бузау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Глория Бузау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1
Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0
Глория Бузау
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1
Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Вииторул Пандарии Таргу Джиу 5:0 Решица - Глория Бузау 2:0 Глория Бузау - Хунедоара 2:1
Результаты матчей
Политехника Яссы
Глория Бузау
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Глория Бузау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2 (1)
|Глория Бузау
|Матуш Рикарду
|2
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2
|Глория Бузау
|Добросавлевичи Алин
|2
|Германнштадт
|Иванов Антоний
|2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|2