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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Iulian Dima
Политехника Яссы
1:2
Конец матча
Глория Бузау
0'
12' Желтая карточка
Tailson
1:0
29' Гол
Alin Roman II
1:0
45' Не забитый пенальти
Alin Roman II
1:1
45' Гол
Матуш Рикарду
46' Желтая карточка
Турда Григоре
1:2
52' Гол
Матуш Рикарду
59' Желтая карточка
Добросавлевичи Алин
71' Желтая карточка
Тескан Драгош
71' Желтая карточка
Vlad Prejmerean
89' Желтая карточка
Matei Tanasa
90' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
90'+6
1
Ionut
Ailenei
30
Тодороски
Тодор
3
Самайоа
Николас
18
Илие
Флорин
27
Rares
Ispas
10
Alin
Roman
II
37
Бордеяну
Михай
19
Иту
Кэтэлин
20
Stefan
Stefanovici
99
Tailson
9
Харрисон
Шейон
12
Греаб
Александру
87
Феррарессо
Диего
5
Турда
Григоре
21
Добросавлевичи
Алин
18
Robert
Salceanu
93
Траоре
Шейк
23
Vlad
Prejmerean
66
Ахматов
Расамбек
11
Тескан
Драгош
9
Матуш
Рикарду
30
Ишфан
Александру
Политехника Яссы
Глория Бузау

История личных встреч

Политехника Яссы
Глория Бузау

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛI
1:1
ЛI
1:1
ЛI
1:0
ЛI
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Тотал матчей

1.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2

Среднее время на гол

105
105

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 1 0.33
Alin Roman II 1 0.33
Тодороски Тодор 0 0
Глория Бузау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матуш Рикарду 2 0.67
Тескан Драгош 1 0.33
Daniel Benzar 0 0
Vlad Prejmerean 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony da Silva III 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Tailson 1 0
Matei Tanasa 1 0
Luca Mihai 1 0
Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Добросавлевичи Алин 2 0
Турда Григоре 2 0
Robert Salceanu 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Дандя Александру 1 0
Траоре Шейк 1 0
Тескан Драгош 1 0
Vlad Prejmerean 1 0
Tudor Calin 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Глория Бузау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Политехника Яссы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Глория Бузау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Глория Бузау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1
Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0
Глория Бузау
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1
Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Вииторул Пандарии Таргу Джиу 5:0 Решица - Глория Бузау 2:0 Глория Бузау - Хунедоара 2:1

Результаты матчей

Политехника Яссы
Глория Бузау

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Глория Бузау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Динамо Бухарест
 0:1 3 1 0 2 6 - 5 3
9.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Германнштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Ботошани
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Динамо Бухарест
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Глория Бузау
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сепси
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ботошани
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Динамо Бухарест
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Глория Бузау Матуш Рикарду 2
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Глория Бузау Добросавлевичи Алин 2
Германнштадт Иванов Антоний 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 2
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