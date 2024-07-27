☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Сепси
1:0
Второй тайм: 49'
Динамо Бухарест
0'
3' Желтая карточка
Абдалла Хаким
1:0
29' Гол
Штефан Флорин
38' Желтая карточка
Чоботарю Денис
42' Желтая карточка
Каржан Каталин

Ход матча

3'
 
Абдалла Хаким
29'
Штефан Флорин
(Отелита Богдан)
1:0
38'
Чоботарю Денис
 
42'
 
Каржан Каталин

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Динамо Бухарест
1.80
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5.80
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4.50
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Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
25
Отелита
Богдан
7
Варга
Кевин
5
Sota
Mino
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
59
Каллаку
Шерифф
9
Marius
Coman
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
4
Боатенг
Кеннеди
28
Омавоо
Жозуэ
3
Опрут
Рауль
17
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
10
Каржан
Каталин
19
Абдалла
Хаким
9
Сельмани
Астрит
7
Dennis
Politic
Сепси
Динамо Бухарест

История личных встреч

Сепси
Динамо Бухарест

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
0:3
К
2:3
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:0
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
1:0

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.43
1.4

Среднее время на гол

63
64

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

0.94
1.24

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

95
72

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефан Флорин 1 0.33
Матей Космин 1 0.33
Marius Coman 1 0.33
Чоботарю Денис 1 0.33
Отелита Богдан 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдалла Хаким 2 0.67
Каржан Каталин 2 0.67
Сельмани Астрит 1 0.33
Dennis Politic 1 (1) 0.33

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алими Исник 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Нешкович Михайло 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 2 0
Боатенг Кеннеди 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Каржан Каталин 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
2
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4
Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1
Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0

Результаты матчей

Сепси
Динамо Бухарест

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сепси
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Динамо Бухарест
 0:1 3 1 0 2 6 - 5 3
9.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Германнштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Ботошани
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Динамо Бухарест
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Глория Бузау
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сепси
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ботошани
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Германнштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Динамо Бухарест
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Глория Бузау Матуш Рикарду 2
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Глория Бузау Добросавлевичи Алин 2
Германнштадт Иванов Антоний 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Сепси контролирует мяч.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
  • 48'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Динамо Бухарест
    1.80
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    5.80
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