Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Каржан Каталин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Каржан Каталин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Матч возобновлен

39' Миланов Георги на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Чоботарю Денис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

36' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Флорин Штефан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Алими Исник не смог попасть в створ ударом издали

32' Варга Кевин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Г О О О О Л - Флорин Штефан левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

29' Отелита Богдан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Cristian Costin выиграл воздушное противоборство у Варга Кевин

24' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Сепси

20' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Сепси

19' Омавоо Жозуэ нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

17' Алими Исник не смог попасть в створ ударом издали

16' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Варга Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

13' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Игрок из команды Сепси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Флорин Штефан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Хорошую попытку сделал Абдалла Хаким . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Каржан Каталин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Cristian Costin выиграл воздушное противоборство у Варга Кевин

8' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

7' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Алими Исник получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Алими Исник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

3' Абдалла Хаким совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

3' Алими Исник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

1' Гнаоре Эдди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру