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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В рамках "разогрева" к сегодняшним топовым матчам четвертьфинала чемпионата Европы встречаемся на товарищеской встрече между "Актобе" и московским "Спартаком". Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин.



Отметим, что пятикратного чемпиона Казахстана возглавляет Дмитрий Парфёнов.

Лишь раз в истории команды играли друг с другом. 6 февраля 2019 года встреча завершилась вничью 2:2. У "Спартака" дубль на счету Глушенкова в том матче.

