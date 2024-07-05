Тур: 1. Стадион: им. Кобланды батыра.
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
30 Шацкий ИгорьВратарь
-
44 Барач МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 РомероНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Ганаем ИхабПолузащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Жан ДжейроНападающий
-
27 Умаев ИдрисНападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Зорин ДаниилПолузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слишкович Владимир
История личных встреч
Актобе
Спартак Москва
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Результаты последних матчей
Актобе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0 Елимай Семей - Актобе 2:1 Елимай Семей - Актобе 2:2
Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4 Шинник - Актобе 1:2 Актобе - Жетысу 2:2
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0
Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Актобе 0:0 Спартак Москва
Исход игры
Актобе
54% (95)
Ничья
13.6% (24)
Спартак Москва
32.4% (57)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (76)
Меньше
32.14% (36)
Обе команды забьют
Да
81.25% (91)
Нет
18.75% (21)
Популярный счёт
2:1 Актобе
25.6% (45)
1:1 Ничья
9.7% (17)
1:2 Спартак Москва
9.7% (17)
2:0 Актобе
5.1% (9)
3:1 Актобе
4.5% (8)
0:1 Спартак Москва
3.4% (6)
1:0 Актобе
2.3% (4)
3:2 Актобе
1.7% (3)
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