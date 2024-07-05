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Тур: 1. Стадион: .
Актобе
0:0
Первый тайм: 1'
Спартак Москва
0'
Прогнозы 176
Актобе 54% (95)
X 13.6% (24)
Спартак Москва 32.4% (57)
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Актобе
Ничья
Спартак Москва
3.45
3.80
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2.10
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Актобе
Спартак Москва

История личных встреч

Актобе
Спартак Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Актобе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0 Елимай Семей - Актобе 2:1 Елимай Семей - Актобе 2:2
Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4 Шинник - Актобе 1:2 Актобе - Жетысу 2:2
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0
Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0
  • Первый тайм
  • 3'
     Максименко получил игровой снаряд, отдал на Литвинова, который неспешно начал атаку "красно-белых". Передача на Чернова, тот на Хлусевича. "Спартак" пытается найти удачное начало для атаки.
  • 2'
    С мячом на своей половине поля москвичи, хотя начали с центра поля игроки казахстанской команды.
  • Первый тайм начался
    1'
    Встреча начался. 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В рамках "разогрева" к сегодняшним топовым матчам четвертьфинала чемпионата Европы встречаемся на товарищеской встрече между "Актобе" и московским "Спартаком". Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин.

    Отметим, что пятикратного чемпиона Казахстана возглавляет Дмитрий Парфёнов.  
    Лишь раз в истории команды играли друг с другом. 6 февраля 2019 года встреча завершилась вничью 2:2. У "Спартака" дубль на счету Глушенкова в том матче. 
     
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 25.6% пользователей.
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Прогнозы 176
Актобе 54% (95)
X 13.6% (24)
Спартак Москва 32.4% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Актобе
Ничья
Спартак Москва
3.45
3.80
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2.10
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Где смотреть матч Актобе 0:0 Спартак Москва онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Актобе 0:0 Спартак Москва

Исход игры
Актобе
54% (95)
Ничья
13.6% (24)
Спартак Москва
32.4% (57)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (76)
Меньше
32.14% (36)
Обе команды забьют
Да
81.25% (91)
Нет
18.75% (21)
Популярный счёт
2:1 Актобе
25.6% (45)
1:1 Ничья
9.7% (17)
1:2 Спартак Москва
9.7% (17)
2:0 Актобе
5.1% (9)
3:1 Актобе
4.5% (8)
0:1 Спартак Москва
3.4% (6)
1:0 Актобе
2.3% (4)
3:2 Актобе
1.7% (3)
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