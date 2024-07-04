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Тур: 1.
Спартак Москва
 
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Актобе

История личных встреч

Спартак Москва
Актобе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0 Елимай Семей - Актобе 2:1 Елимай Семей - Актобе 2:2
Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4 Шинник - Актобе 1:2 Актобе - Жетысу 2:2
Актобе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0
Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Актобе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2024, осталось 22 часа 56 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.3% пользователей.
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    • Прогнозы 98
    Актобе 5.1% (5)
    X 16.3% (16)
    Спартак Москва 78.6% (77)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Актобе

    Исход игры
    Спартак Москва
    79.8% (83)
    Ничья
    15.4% (16)
    Актобе
    4.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.06% (57)
    Меньше
    32.94% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    83.53% (71)
    Нет
    16.47% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    42.3% (44)
    1:1 Ничья
    14.4% (15)
    2:0 Спартак Москва
    8.7% (9)
    3:1 Спартак Москва
    6.7% (7)
    3:2 Спартак Москва
    2.9% (3)
    1:0 Спартак Москва
    2.9% (3)
    1:2 Актобе
    1.9% (2)
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