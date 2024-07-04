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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Спартак Москва
Актобе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0 Елимай Семей - Актобе 2:1 Елимай Семей - Актобе 2:2
Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4 Шинник - Актобе 1:2 Актобе - Жетысу 2:2
Актобе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0
Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Актобе
Исход игры
Спартак Москва
79.8% (83)
Ничья
15.4% (16)
Актобе
4.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.06% (57)
Меньше
32.94% (28)
Обе команды забьют
Да
83.53% (71)
Нет
16.47% (14)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
42.3% (44)
1:1 Ничья
14.4% (15)
2:0 Спартак Москва
8.7% (9)
3:1 Спартак Москва
6.7% (7)
3:2 Спартак Москва
2.9% (3)
1:0 Спартак Москва
2.9% (3)
1:2 Актобе
1.9% (2)
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