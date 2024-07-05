Первый тайм

12' Леау выполнил передачу на ход Мендешу по левому флангу, Нуну убежал к боковой линии штрафной площади и затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

11' Фернандеш с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, теперь уже Упамекано оказался первым на мяче и выбил его к центру поля.

10' Фернандеш со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кунде под давлением Леау выбил мяч на угловой.

9' Салиба на левом фланге нарушил правила против Фернандеша. Португалия заработала достаточно неплохой стандарт.

8' Леау разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к лицевой линии поля на ход Мендешу, Нуну догнал мяч и выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тчуамени оказался первым на мяче и выбил его в аут.

7' В очень среднем темпе работает Португалия с мячом, Франция при этом в высокий прессинг пока что идти не собирается.