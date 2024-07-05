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Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Португалия
FIFA #6
0:0
Первый тайм: 12'
Франция
FIFA #2
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 477
Португалия 43% (205)
X 12.2% (58)
Франция 44.9% (214)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Франция
3.55
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3.50
2.52
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Кошта
Диогу
20
Канселу
Жоау
4
Диаш
Рубен
3
Пепе
Кеплер
19
Мендеш
Нуну
6
Пальинья
Жоау
23
Витинья
II
10
Силва
Бернарду
8
Фернандеш
Бруну
17
Леау
Рафаэл
7
Роналду
Криштиану
16
Меньян
Майк
5
Кунде
Жюль
4
Упамекано
Дайо
17
Салиба
Вильям
22
Эрнандес
Тео
13
Канте
Н'Голо
8
Тчуамени
Орельен
6
Камавинга
Эдуардо
7
Гризманн
Антуан
12
Коло-Муани
Рандаль
10
Мбаппе
Килиан
Португалия
4-2-3-1
Франция
4-3-1-2

История личных встреч

Португалия
Франция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Е2
2:2
ЛНУ
0:1
ЛНУ
0:0
Е2
1:0
ТМС
0:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
108

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 1 0.2
Силва Бернарду 1 0.2
Консейсау Франсишку 1 0.2
Роналду Криштиану 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 1 (1) 0.2

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Невеш Рубен 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Roberto Martinez III 1 0
Нету Педру 1 0
Консейсау Франсишку 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Дембеле Усман 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Португалия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Португалия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Словения 0:0 Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1
Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0
Франция
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1
Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0

Результаты матчей

Португалия
Франция

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Португалия
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
3 Португалия
0 Словения
1 Франция
0 Бельгия
0 Румыния
3 Нидерланды
1 Австрия
2 Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
2 Испания
1 Германия
Португалия
Франция
Нидерланды
Турция
Англия
Швейцария
1/2 финала
Испания
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Нидерланды Гакпо Коди 3 (1)
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Испания Руис Фабиан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Карвахаль Даниэль 1 2
Испания Родри Эрнандес 3
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Мората Альваро 2
Турция Чалханоглу Хакан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Леау выполнил передачу на ход Мендешу по левому флангу, Нуну убежал к боковой линии штрафной площади и затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Угловой
    11'
    Фернандеш с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, теперь уже Упамекано оказался первым на мяче и выбил его к центру поля. 
  • 10'
    Фернандеш со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кунде под давлением Леау выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Салиба на левом фланге нарушил правила против Фернандеша. Португалия заработала достаточно неплохой стандарт. 
  • 8'
    Леау разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к лицевой линии поля на ход Мендешу, Нуну догнал мяч и выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тчуамени оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 7'
    В очень среднем темпе работает Португалия с мячом, Франция при этом в высокий прессинг пока что идти не собирается. 
  • 6'
    Португальцы перехватили контроль над мячом на данный момент, но пока что подопечные Роберто Мартинеса спокойно катают его в центре поля. 
  • 5'
    Игроки сборной Португалии перехватили мяч на своей половине поля, далее Фернандеш из глубины поля выполнил заброс на ход Леау по левому флангу, Упамекано грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Фернандеш в центре поля нарушил правила против Гризманна. Игроки сборной Франции не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 3'
    Стараются французы сейчас регулярно оказывать давление на оборону сборной Португалии, но пока что создать хороший момент в атаке не получается. 
  • 2'
    Кунде с правой половины поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Коло-Муани не удалось головой сделать скидку в центр штрафной на Мбаппе. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Гамбурге нас ждёт очень интересная и непредсказуемая битва. Для обеих команд важно бережно относиться к своим голевым моментам, а иначе Евро-2024 можно будет покинуть достаточно равно для столь престижных коллективов. 
  • До матча
  • Вышли на поле игроки сборных Франции и Португалии, после национальных гимнов наконец-то начнётся наша игра. 
  • Сборные Франции и Португалии закончили предматчевую разминку и отправились переодеваться в игровую форму. 
  • В Гамбурге сегодня порядка 16 градусов вечером, а поэтому футболистам на поле будет очень комфортно. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия 0:0 Франция

    Исход игры
    Португалия
    44.7% (235)
    Ничья
    11.6% (61)
    Франция
    43.7% (230)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.31% (55)
    Меньше
    56.69% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    59.84% (76)
    Нет
    40.16% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    7% (37)
    0:1 Франция
    6.3% (33)
    1:1 Ничья
    4% (21)
    2:1 Португалия
    2.7% (14)
    0:0 Ничья
    1.1% (6)
    0:2 Франция
    1.1% (6)
    1:0 Португалия
    1.1% (6)
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    Португалия
    Франция
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