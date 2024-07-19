Тур: 6.
0:2
Конец матча
Ход матча
15'
0:1
70'
0:2
70'
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
22 Лескано АланНападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Нападающий
-
-
29 E. Viveros
-
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Brian LeizzaЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
31 Tomas Chavez
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Тигре
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
23 матча
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
0.69
Среднее время на гол
81
130
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.23
0.8
Среднее время на гол
73
112
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.17
0.74
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
76
121
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2 (1)
|0.33
|Гальван Джонатан
|1
|0.17
|Ороз Николас
|1
|0.17
|Альварес Франсиско
|1
|0.17
|Гондоу Лусиано
|1
|0.17
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марони Гонсало
|2 (1)
|0.33
|Феррейра Факундо
|1
|0.17
|Армоа Блез
|1
|0.17
|Nahuel Banegas
|1
|0.17
|Гальван Томас
|0
|0
|Кардосо Агустин
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вега Роман
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Ороз Николас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Ортега Мартин
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
0
1
Архентинос Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Тигре
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
14%
3
60%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1
Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1
Тигре
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1
Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Тигре
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|19.
|0:2
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|20.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|21.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|23.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|24.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|6.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|20.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|21.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|22.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|4
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|4