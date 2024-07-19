  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Архентинос Хуниорс
0:2
Конец матча
Тигре
0'
0:1
15' Гол
Армоа Блез
0:2
70' Гол
Nahuel Banegas
70' Желтая карточка
Родригес Диего
90'+6
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
16
Альварес
Франсиско
19
Гальван
Джонатан
20
Прието
Себастьян
8
Родригес
Алан
5
Juan
Cardozo
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
9
Ромеро
Максимильяно
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
3
Nahuel
Banegas
18
Армоа
Блез
8
Гарай
Мартин
5
Кардосо
Агустин
20
Гальван
Томас
10
Марони
Гонсало
37
Camilo
Viganoni
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Тигре
4-4-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Тигре

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

23 матча

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:1
КПЛ
1:1
С
2:1
С
2:0
П
1:1
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
0:0
ММ(
4:1
ММ(
1:2
КА
1:0
П
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.69

Среднее время на гол

81
130

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.23
0.8

Среднее время на гол

73
112

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.17
0.74

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
121

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.33
Гальван Джонатан 1 0.17
Ороз Николас 1 0.17
Альварес Франсиско 1 0.17
Гондоу Лусиано 1 0.17
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марони Гонсало 2 (1) 0.33
Феррейра Факундо 1 0.17
Армоа Блез 1 0.17
Nahuel Banegas 1 0.17
Гальван Томас 0 0
Кардосо Агустин 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вега Роман 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Хередиа Леонардо 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Годой Эрик 1 0
Ороз Николас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Lomonaco 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Марони Гонсало 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Ортега Мартин 1 0
Angelo Marchese 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

0
1
Архентинос Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Тигре
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
14%
3
60%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1
Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1
Тигре
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1
Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Тигре

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Уракан
 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Институто Кордоба
 2:0 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
7.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
8.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
9.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
10.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Бельграно
 5 2 2 1 8 - 9 8
12.
Сармьенто
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Депортиво Риестра
 5 2 0 3 3 - 5 6
17.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
18.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Индепендьенте Авельянеда
 0:2 6 1 3 2 4 - 7 6
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
23.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
24.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
25.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 5 0 3 2 3 - 6 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 1 3 3 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
6.
Институто Кордоба
 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
8.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
10.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
13.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
20.
Индепендьенте Авельянеда
 0:2 3 1 1 1 4 - 5 4
21.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
22.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
23.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Институто Кордоба
 2:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Индепендьенте Авельянеда
 0:2 3 0 2 1 0 - 2 2
16.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
21.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Уракан Lucas Carrizo 4
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 4
Унион Санта-Фе Пас Николас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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