  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Институто Кордоба
3:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
3' Гол
Russo Cordero
2:0
10' Гол
Russo Cordero
12' Желтая карточка
Перес Дамиан
2:1
15' Гол
Alex Luna
3:1
22' Гол
Santiago Rodriguez III
54' Желтая карточка
Juan Fedorco
84' Желтая карточка
Роффо Мануэль
90' Желтая карточка
Lucas Gonzalez
90'+5
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
18
Lucas
Rodriguez
I
8
Jonas
Acevedo
19
Gaston
Lodico
47
Nicolas
Dubersarsky
22
Damian
Puebla
11
Santiago
Rodriguez
III
29
Russo
Cordero
33
Рей
Родриго
35
Santiago
Salle
29
Juan
Fedorco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
21
David
Martinez
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
24
Лопес
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
19
Alex
Luna
Институто Кордоба
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Институто Кордоба
Индепендьенте Авельянеда

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
0:2
КПЛ
0:0
ЛП
2:2
ПБ
1:2
ПБ
2:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.83
Russo Cordero 3 0.5
Gaston Lodico 1 0.17
Gregorio Rodríguez 1 0.17
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Damian Puebla 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 2 (1) 0.33
Лопес Сантьяго 1 0.17
Alex Luna 1 0.17
Исла Маурисио 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 2 1
Jonathan Bay 2 0
Nicolas Dubersarsky 2 0
Russo Cordero 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gaston Lodico 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Conelo 2 1
Лопес Сантьяго 3 0
Joaquin Laso 3 0
Исла Маурисио 2 0
Перес Дамиан 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Lucas Gonzalez 2 0
Alex Luna 2 0
Juan Fedorco 2 0
Марконе Иван 1 0
Агилар Фелипе 1 0
David Martinez 1 0
Невес Габриэль 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Diego Tarzia 1 0
Lautaro Millan 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
3
Институто Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
33%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
67%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Забито

11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
27%
2
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
50%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1
Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1
Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1

Результаты матчей

Институто Кордоба
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Уракан
 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
7.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
8.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
9.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
10.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
11.
Бельграно
 5 2 2 1 8 - 9 8
12.
Сармьенто
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Депортиво Риестра
 5 2 0 3 3 - 5 6
17.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
18.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 5 - 8 6
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
23.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
24.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
25.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 5 0 3 2 3 - 6 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 1 3 3 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
6.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
7.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
8.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
10.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
13.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
20.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
21.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
22.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
23.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
21.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Уракан Lucas Carrizo 4
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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