Тур: 6.
3:0
Перерыв
0'
1:0
22' ГолAgustin Modica
2:0
36' ГолAgustin Modica
36' Желтая карточкаАкоста Лукас II
3:0
38' ГолAlan Rodriguez2
45' Желтая карточкаMatias Rosales
Ход матча
22'
1:0
36'
2:0
36'
38'
45'
24
Хименес
Хуан
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
-
-
-
37 Elias Ocampo
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Juan Guasone
-
-
12 Thyago Ayala
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Росарио Сентраль
Сармьенто
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|3
|0.5
|Рубен Марко
|1
|0.17
|Facundo Mallo
|1
|0.17
|Копетти Энцо
|1
|0.17
|Alan Rodriguez2
|1
|0.17
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.17
|Fabricio Oviedo
|1
|0.17
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Victor Malcorra
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Хименес Хуан
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Мануэль
|2
|0.33
|Gabriel Gudino
|1
|0.17
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.17
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|2
|0
|Ибарра Франко
|2
|0
|Рубен Марко
|1
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Damian Alberto Martinez
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
|Хименес Хуан
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yair Arismendi
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Matias Rosales
|2
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
2
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сармьенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1
Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0
Сармьенто
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1
Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Сармьенто
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|10.
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|12.
|3:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|16.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|17.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|18.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|19.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|20.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|21.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|23.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|24.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|3:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|19.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|22.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|7.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|23.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|4