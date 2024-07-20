  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Росарио Сентраль
3:0
Перерыв
Сармьенто
0'
1:0
22' Гол
Agustin Modica
2:0
36' Гол
Agustin Modica
36' Желтая карточка
Акоста Лукас II
3:0
38' Гол
Alan Rodriguez2
45' Желтая карточка
Matias Rosales

Ход матча

22'
Agustin Modica
(Комар Хуан)
1:0
36'
Agustin Modica
(Хименес Хуан)
2:0
36'
 
Акоста Лукас II
38'
Alan Rodriguez2
(Victor Malcorra)
3:0
45'
 
Matias Rosales
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Сармьенто
2.95
4.90
Реклама, bettery.ru
4.80
Все Коэффициенты
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
24
Хименес
Хуан
6
Комар
Хуан
21
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
8
Jonathan
David
Gomez
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
18
Francesco
Lo
Celso
44
Agustin
Modica
42
Акоста
Лукас
II
14
Ронкалья
Факундо
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
26
Yair
Arismendi
20
Gabriel
Gudino
52
Emiliano
Mendez
5
Гарсия
Мануэль
22
Valentin
Burgoa
7
Лисандро
Лопес
III
9
Naya
Ezequeil
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Сармьенто
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Сармьенто

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
4:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
П
2:2
П
1:0
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.5
Рубен Марко 1 0.17
Facundo Mallo 1 0.17
Копетти Энцо 1 0.17
Alan Rodriguez2 1 0.17
Luca Martinez Dupuy 1 0.17
Fabricio Oviedo 1 0.17
Ловера Максимилиано 0 0
Laurtaro Giaccone 0 0
Victor Malcorra 0 0
Комар Хуан 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Ибарра Франко 0 0
Хименес Хуан 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 2 0.33
Gabriel Gudino 1 0.17
Agustin Fontana 1 (1) 0.17
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 2 0
Ибарра Франко 2 0
Рубен Марко 1 0
Мартинес Маурисио 1 0
Victor Malcorra 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Комар Хуан 1 0
Facundo Mallo 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Хименес Хуан 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yair Arismendi 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Matias Rosales 2 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Elias Sebastian Lopez 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
2
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сармьенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1
Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0
Сармьенто
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1
Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Сармьенто

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Уракан
 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
6.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
9.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 3 0 3 4 - 5 9
11.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
12.
Росарио Сентраль
 3:0 6 2 3 1 10 - 6 9
13.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
14.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
16.
Сармьенто
 0:3 6 2 1 3 5 - 7 7
17.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 4 - 5 6
18.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 4 - 7 6
19.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 5 - 8 6
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
23.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
24.
Барракас Сентраль
 6 1 1 4 3 - 8 4
25.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 5 0 3 2 3 - 6 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 1 3 3 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
7.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
11.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Росарио Сентраль
 3:0 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
20.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
22.
Сармьенто
 0:3 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
7.
Росарио Сентраль
 3:0 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 0:3 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
21.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Банфилд Milton Gimenez 4
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Уракан Lucas Carrizo 4
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 4
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Matias Rosales получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Виктор Малькорра сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Алан Родригес бьет в цель!
  • 36'
    Акоста Лукас II получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Juan Gimenez сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Агустин Модика бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Сармьенто
2.95
4.90
Реклама, bettery.ru
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Росарио Сентраль 3:0 Сармьенто онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Росарио Сентраль
Сармьенто
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный