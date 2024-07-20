Тур: 6.
4:2
Конец матча
0'
1:0
22' ГолAgustin Modica
2:0
36' ГолAgustin Modica
36' Желтая карточкаАкоста Лукас II
3:0
38' ГолAlan Rodriguez2
45' Желтая карточкаMatias Rosales
3:1
46' ГолEmiliano Mendez
4:1
79' ГолLaurtaro Giaccone
4:2
83' ГолJoaquin Gho
90' Желтая карточкаJoaquin Gho
90'+5
Ход матча
22'
1:0
36'
2:0
36'
38'
45'
46'
3:1
79'
83'
4:2
90'
24
Хименес
Хуан
45
Kevin
Ortiz
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
-
-
-
37 Elias Ocampo
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Juan Guasone
-
12 Thyago Ayala
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Росарио Сентраль
Сармьенто
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|3
|0.5
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.17
|Рубен Марко
|1
|0.17
|Facundo Mallo
|1
|0.17
|Копетти Энцо
|1
|0.17
|Alan Rodriguez2
|1
|0.17
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.17
|Fabricio Oviedo
|1
|0.17
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Victor Malcorra
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Хименес Хуан
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Мануэль
|2
|0.33
|Joaquin Gho
|1
|0.17
|Emiliano Mendez
|1
|0.17
|Gabriel Gudino
|1
|0.17
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.17
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|2
|0
|Ибарра Франко
|2
|0
|Рубен Марко
|1
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Damian Alberto Martinez
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
|Хименес Хуан
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yair Arismendi
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Matias Rosales
|2
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0
|Joaquin Gho
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сармьенто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
2
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сармьенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1
Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0
Сармьенто
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1
Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Сармьенто
Точный счет
1:1
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
15
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|4