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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Росарио Сентраль
4:2
Конец матча
Сармьенто
0'
1:0
22' Гол
Agustin Modica
2:0
36' Гол
Agustin Modica
36' Желтая карточка
Акоста Лукас II
3:0
38' Гол
Alan Rodriguez2
45' Желтая карточка
Matias Rosales
3:1
46' Гол
Emiliano Mendez
4:1
79' Гол
Laurtaro Giaccone
4:2
83' Гол
Joaquin Gho
90' Желтая карточка
Joaquin Gho
90'+5
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Комар
Хуан
24
Хименес
Хуан
21
Alan
Rodriguez2
8
Jonathan
David
Gomez
45
Kevin
Ortiz
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
18
Francesco
Lo
Celso
44
Agustin
Modica
42
Акоста
Лукас
II
14
Ронкалья
Факундо
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
26
Yair
Arismendi
52
Emiliano
Mendez
5
Гарсия
Мануэль
38
Matias
Rosales
22
Valentin
Burgoa
20
Gabriel
Gudino
18
Моралес
Иван
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Сармьенто
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Сармьенто

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
4:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
П
2:2
П
1:0
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.5
Laurtaro Giaccone 1 0.17
Рубен Марко 1 0.17
Facundo Mallo 1 0.17
Копетти Энцо 1 0.17
Alan Rodriguez2 1 0.17
Luca Martinez Dupuy 1 0.17
Fabricio Oviedo 1 0.17
Ловера Максимилиано 0 0
Victor Malcorra 0 0
Комар Хуан 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Хименес Хуан 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 2 0.33
Joaquin Gho 1 0.17
Emiliano Mendez 1 0.17
Gabriel Gudino 1 0.17
Agustin Fontana 1 (1) 0.17
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 2 0
Ибарра Франко 2 0
Рубен Марко 1 0
Мартинес Маурисио 1 0
Victor Malcorra 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Комар Хуан 1 0
Facundo Mallo 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Хименес Хуан 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yair Arismendi 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Matias Rosales 2 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Elias Sebastian Lopez 1 0
Joaquin Gho 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сармьенто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
2
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сармьенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1
Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0
Сармьенто
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1
Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Сармьенто

Точный счет

1:1
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Уракан
 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
6.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
9.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 3 0 3 4 - 5 9
11.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
14.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
16.
Сармьенто
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 4 - 5 6
18.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 4 - 7 6
19.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 5 - 8 6
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
23.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
24.
Барракас Сентраль
 6 1 1 4 3 - 8 4
25.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 5 0 3 2 3 - 6 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 1 3 3 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
7.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
8.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
11.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
14.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
20.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
22.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
21.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Банфилд Milton Gimenez 4
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Уракан Lucas Carrizo 4
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 4
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Matias Rosales получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Виктор Малькорра сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Алан Родригес бьет в цель!
    • 36'
      Акоста Лукас II получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Juan Gimenez сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Агустин Модика бьет в цель!
    • 22'
      Комар Хуан сделал результативную передачу.
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