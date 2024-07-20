Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолКампи Гастон
27' Желтая карточкаCesar Ibanez
38' Желтая карточкаАриас Нахуэль
1:1
45' ГолАларкон Вильям
45' Желтая карточкаАларкон Вильям
45' Желтая карточкаFrank Kudelka
55' Желтая карточкаРомана Джохан
75' Желтая карточкаLucas Souto
90' Желтая карточкаLucas Carrizo
90'+4
Ход матча
21'
1:0
27'
38'
45'
1:1
45'
45'
55'
75'
90'
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Diego Herazo
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Уракан
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
27 матчей
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.21
0.54
Среднее время на гол
74
167
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.11
0.56
Тотал матчей
2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
81
162
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампи Гастон
|1
|0.2
|Куэльо Алексис
|1
|0.2
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.2
|Гиай Агустин
|1
|0.2
|Таррагона Кристиан
|0
|0
|Ремеди Эрик
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.83
|Фертоли Эктор
|3
|0.5
|Аларкон Вильям
|1
|0.17
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Walter Mazzanti
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Браида Малком
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Романа Джохан
|2
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Ариас Нахуэль
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|5
|0
|Аларкон Вильям
|2
|1
|Cesar Ibanez
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Frank Kudelka
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Уракан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Сан-Лоренсо Альмагро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Уракан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2
Уракан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0
Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Уракан
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|10.
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|17.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|18.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|19.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|20.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|21.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|23.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|24.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|25.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|26.
|0:2
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|28.
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|19.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|23.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|4