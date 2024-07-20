  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Расинг Авельянеда
2:0
Перерыв
Годой Крус
0'
8' Желтая карточка
Лусиано Мартин
1:0
11' Гол
Мартинес Адриан
15' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
2:0
20' Гол
Карбонеро Йохан

Ход матча

8'
 
Лусиано Мартин
11'
Мартинес Адриан
(Карбонеро Йохан)
1:0
15'
Juan Ignacio Nardoni
 
20'
Карбонеро Йохан
2:0
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Годой Крус
1.62
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6.30
92.00
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Все Коэффициенты
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
13
Соса
Сантьяго
35
Santiago
Quiros
15
Gaston
Martirena
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
27
Рохас
Габриэль
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
17
Карбонеро
Йохан
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
37
Лусиано
Мартин
13
Nicolas
Fernandez3
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
41
Facundo
Altamira
22
Martin
Pino
36
Daniel
Barrea
Расинг Авельянеда
3-4-3
Годой Крус
4-3-3

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Годой Крус

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
12 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
0:2
КПЛ
1:1
ЛП
2:0
ЛП
2:0
ЛП
2:1
К
3:3
КПЛ
2:4
КДМЭП
6:1
С
3:1
С
3:0
С
1:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:1
П
2:0
П
1:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
1:0
ПА
1:0

Голы

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

1.77
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 3 0.5
Мартинес Рохер 3 (1) 0.5
Карбонеро Йохан 2 0.33
Gaston Martirena 2 0.33
Maximiliano Salas 1 0.17
Солари Сантьяго 1 0.17
Сигали Леонардо 1 0.17
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.17
Рохас Габриэль 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silvio Ulariaga 2 (1) 0.4
Vicente Poggi 1 0.2
Конечни Томас 0 0
Daniel Barrea 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солари Сантьяго 1 1
Мартинес Рохер 1 0
Мартинес Адриан 1 0
Бассо Агустин 1 0
Maximiliano Salas 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Рохас Габриэль 1 0
Gaston Martirena 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 2 0
Lucas Arce 2 0
Federico Rasmussen 1 0
Перейра Элиас 1 0
Nicolas Fernandez3 1 0
Лусиано Мартин 1 0
Daniel Barrea 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
1
Расинг Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
50%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4
Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0
Годой Крус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0
Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Годой Крус

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
2
1
2.5
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
3
2
2.5
2
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Расинг Авельянеда
 2:0 6 4 1 1 14 - 6 13
5.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
9.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 3 0 3 4 - 5 9
11.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
14.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
16.
Сармьенто
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Атлетико Тукуман
 5 1 3 1 4 - 5 6
18.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 4 - 7 6
19.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 5 - 8 6
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
23.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
24.
Барракас Сентраль
 6 1 1 4 3 - 8 4
25.
Дефенса и Хустисия
 5 0 3 2 3 - 6 3
26.
Годой Крус
 0:2 5 0 3 2 3 - 6 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Расинг Авельянеда
 2:0 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
8.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
11.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
14.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
20.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
22.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Годой Крус
 0:2 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Расинг Авельянеда
 2:0 3 1 1 1 8 - 6 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Годой Крус
 0:2 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
21.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Банфилд Milton Gimenez 4
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Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 4
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Расинг Авельянеда
Ничья
Годой Крус
1.62
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6.30
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