Тур: 6.
3:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаЛусиано Мартин
1:0
11' ГолМартинес Адриан
15' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
2:0
20' ГолКарбонеро Йохан
51' Желтая карточкаBruno Sosa
3:0
61' ГолРохас Габриэль
65' Желтая карточкаКарбонеро Йохан
72' Желтая карточкаМартинес Адриан
90'+1
Ход матча
11'
20'
2:0
51'
61'
65'
72'
22
Martin
Pino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Juan Elordi
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Martin PinoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Годой Крус
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
26 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
12 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
12
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
1.77
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|0.5
|Gaston Martirena
|2
|0.33
|Мартинес Адриан
|2
|0.33
|Карбонеро Йохан
|2
|0.33
|Maximiliano Salas
|1
|0.17
|Рохас Габриэль
|1
|0.17
|Солари Сантьяго
|1
|0.17
|Сигали Леонардо
|1
|0.17
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.17
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silvio Ulariaga
|2 (1)
|0.4
|Vicente Poggi
|1
|0.2
|Конечни Томас
|0
|0
|Daniel Barrea
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солари Сантьяго
|1
|1
|Мартинес Адриан
|2
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Карбонеро Йохан
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|2
|0
|Lucas Arce
|2
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Nicolas Fernandez3
|1
|0
|Лусиано Мартин
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Годой Крус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
1
Расинг Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Годой Крус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Забито
14
2
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
2
14%
1
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4
Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0
Годой Крус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0
Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Годой Крус
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
42
42
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|10.
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|17.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|18.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|19.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|20.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|21.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|24.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|25.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|28.
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|10.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|15.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|19.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|23.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|4