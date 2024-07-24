☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
3' Желтая карточка
Luciano Gomez
12' Желтая карточка
Мартино Анджело
42' Желтая карточка
Ivan Villalba
90'+7
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Густаво
6
Saul
Salcedo
23
Мартино
Анджело
22
Фернандес
Джулиан
26
Мендез
Начо
7
Кардосо
Фернандо
10
Банега
Эвер
44
Франциско
Гонсалес
I
99
Рамирес
Игнасио
1
Центурион
Эзекиль
40
Ivan
Villalba
2
Bruno
Felix
Bianchi
42
Tiago
Palacios
14
Luciano
Gomez
16
Tobias
Ostchega
8
Хэм
Эзекиль
26
Франко
Ромеро
17
Lautaro
Rios
39
Fernando
Romero
III
22
Вилья
Себастьян
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Индепендьенте Ривадавия
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 1 0.14
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.14
Мендес Армандо 1 0.14
Агирре Брайан I 1 0.14
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Гастон 1 0.14
Lautaro Rios 1 0.14
Matias Reali 1 0.14
Francisco Petrasso 1 0.14
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Antonio Napolitano 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 4 0
Фернандес Родриго 2 1
Фернандес Джулиан 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Ваньони Леонель 1 0
Рамирес Игнасио 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Кальдерара Брайан 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tiago Palacios 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Mauricio Asenjo 2 0
Франко Ромеро 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Luciano Gomez 1 0
Ivan Villalba 1 0
Luis Sequeira 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Matias Reali 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
1
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Индепендьенте Ривадавия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
2
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0
Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2
Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 11 - 6 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
11.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
12.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
13.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
14.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
15.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 7 - 6 8
16.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
17.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 5 8
19.
Сармьенто
 6 2 1 3 7 - 8 7
20.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
23.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
25.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 4 2 5 - 8 4
27.
Годой Крус
 5 0 3 2 3 - 7 3
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
9.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
13.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
15.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
16.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
17.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
18.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
19.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
22.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
17.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
21.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
22.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Ivan Villalba получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Мартино Анджело получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Лусиано Гомес получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Ривадавия онлайн

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