☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Химнасия Ла-Плата
0:1
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
15' Желтая карточка
Кастро Лукас
0:1
16' Гол
Таррагона Кристиан
63' Желтая карточка
Браида Малком
74' Желтая карточка
Родригес Валентин
82' Желтая карточка
Канто Густаво
90' Желтая карточка
Инсфран Нельсон
90'+8
23
Инсфран
Нельсон
15
Пинтадо
Хуан
35
Juan
Cortazzo
32
Канто
Густаво
26
Родригес
Валентин
19
Кастро
Лукас
14
Боливар
Агустин
7
Домингес
Бенжамин
10
Де
Бласис
Пабло
11
Салазар
Давид
30
Rodrigo
Castillo
13
Альтамирано
Факундо
30
Ариас
Нахуэль
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
5
Ремеди
Эрик
17
Ирала
Элиан
11
Ivan
Leguizamon
10
Барриос
Кристиан
28
Куэльо
Алексис
9
Таррагона
Кристиан
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Сан-Лоренсо Альмагро

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

20.8%
62.5%
16.7%
5 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
4:0
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
0:1
КДМЭП
1:2
С
0:1
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:1
П
0:1
ТМК
0:1
К
2:2
П
0:0
П
1:0
П
0:2
П
2:1
П
3:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:2
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
1:2

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.83
0.92

Среднее время на гол

108
98

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.08
1

Среднее время на гол

83
90

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

0.96
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

93
93

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 3 0.43
Абальдо Матиас 3 0.43
Кастро Лукас 1 0.14
Коласо Николас 1 0.14
Домингес Бенжамин 1 (1) 0.14
Пинтадо Хуан 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампи Гастон 1 0.17
Таррагона Кристиан 1 0.17
Куэльо Алексис 1 0.17
Феррейра Кристиан I 1 0.17
Гиай Агустин 1 0.17
Ремеди Эрик 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 3 1
Моралес Леонардо 4 0
Кастро Лукас 2 0
Канто Густаво 2 0
Rodrigo Castillo 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Инсфран Нельсон 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Домингес Бенжамин 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браида Малком 3 0
Таррагона Кристиан 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Романа Джохан 2 0
Карлос Санчес 1 0
Кампи Гастон 1 0
Diego Herazo 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Ариас Нахуэль 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Химнасия Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Химнасия Ла-Плата
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 11 - 6 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
11.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
12.
Ланус
 6 2 3 1 8 - 7 9
13.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
14.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
15.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 7 - 6 8
16.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
17.
Платенсе
 6 2 2 2 5 - 5 8
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 5 8
19.
Сармьенто
 6 2 1 3 7 - 8 7
20.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
23.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
25.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 4 2 5 - 8 4
27.
Годой Крус
 5 0 3 2 3 - 7 3
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 0 6 6 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
9.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
10.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
12.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
13.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
15.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
16.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
17.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
18.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
19.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
22.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
17.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
21.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
22.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Г О О О О Л - Таррагона Кристиан бьет в цель!
    • 15'
      Кастро Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро онлайн

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