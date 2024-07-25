Тур: 7.
0:1
Первый тайм: 44'
0'
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Jano Gordon
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Платенсе
Велес Сарсфилд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
2
Среднее время на гол
270
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|2 (1)
|0.29
|Ronaldo Martinez
|1
|0.14
|Sasha Marcich
|1
|0.14
|Franco Minerva
|1
|0.14
|Guido Mainero
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акино Клаудио
|3 (1)
|0.43
|Ромеро Брайан
|2
|0.29
|Thiago Fernandez
|1
|0.14
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.14
|Пиццини Франсиско
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Cozzani
|2
|1
|Sasha Marcich
|2
|1
|Leonel Picco
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|3
|0
|Гомес Валентин
|3
|0
|Ордоньес Кристиан
|1
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Платенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
5
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
3
75%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0
Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0
Результаты матчей
Платенсе
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|6.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 11
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|4 - 5
|10
|12.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|13.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|14.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|15.
|7
|3
|0
|4
|6 - 11
|9
|16.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|17.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|18.
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|21.
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|22.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|23.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|25.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|26.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|27.
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|28.
|6
|0
|0
|6
|6 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|9.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|10.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|11.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|13.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|14.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|16.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|17.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|18.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|19.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|21.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|22.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|24.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|25.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|16.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|20.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|24.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|4