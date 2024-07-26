☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Платенсе
0:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
44' Гол
Thiago Fernandez
45' Желтая карточка
Акино Клаудио
88' Желтая карточка
Sasha Marcich
0:2
90' Гол
Майкл Сантос
90'+6
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
7
Guido
Mainero
8
Fernando
Juarez
III
15
Franco
Zapiola
10
Agustin
Ocampo
77
Ronaldo
Martinez
1
Tomas
Marchiori
24
Гуидара
Томаш
2
Маммана
Эмануэль
23
Перниконе
Патрисио
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
27
Thiago
Fernandez
22
Акино
Клаудио
20
Пиццини
Франсиско
9
Ромеро
Брайан
Платенсе
4-1-4-1
Велес Сарсфилд
4-5-1

История личных встреч

Платенсе
Велес Сарсфилд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
1:1
ТМК
0:1
ЛП
0:1
ЛП
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
2

Среднее время на гол

270
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 2 (1) 0.29
Ronaldo Martinez 1 0.14
Sasha Marcich 1 0.14
Franco Minerva 1 0.14
Guido Mainero 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Bautista Barros Schelotto 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 3 (1) 0.43
Thiago Fernandez 2 0.29
Ромеро Брайан 2 0.29
Майкл Сантос 1 0.14
Пеллегрини Матиас 1 0.14
Пиццини Франсиско 0 0
Гомес Элиас 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 3 1
Juan Cozzani 2 1
Leonel Picco 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Ivan Gomez 1 0
Gaston Suso 1 0
Guido Mainero 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 3 0
Гомес Валентин 3 0
Ордоньес Кристиан 1 1
Фернандес Дамиан 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Roberto Garcia 2 0
Акино Клаудио 1 0
Маммана Эмануэль 1 0
Гомес Элиас 1 0
Пеллегрини Матиас 1 0
Leonel Roldan 1 0

Результаты матчей

Платенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Платенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5
Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
3
75%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
3
60%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0
Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0

Результаты матчей

Платенсе
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 7 4 3 0 9 - 3 15
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 15 - 7 13
5.
Институто Кордоба
 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 6 11
8.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
9.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
10.
Ривер Плейт
 7 3 1 3 12 - 8 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
12.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
14.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 6 - 6 10
15.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
16.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
17.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 3 2 5 - 5 9
19.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Платенсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Тигре
 7 1 3 3 6 - 11 6
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
25.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 1 6 7 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
12.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
13.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
15.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
16.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
17.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
22.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
26.
Тигре
 4 0 2 2 2 - 7 2
27.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
18.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
20.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
21.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Платенсе Sasha Marcich 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Акино Клаудио получил желтую карточку от судьи
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