☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Ланус
3:2
Конец матча
Бельграно
0'
1:0
32' Гол
Морено Марселино
1:1
41' Гол
Эстебан Ролон
45' Желтая карточка
Mariano Troilo
2:1
55' Гол
Mateo Sanabria
3:1
84' Гол
Торрес Джонатан
3:2
90' Гол
Хара Франко
90'+6
1
Агуэрре
Алан
3
Nicolas
Morgantini
24
Искиэрдос
Карлос
6
Лусиатти
Брайан
35
Агирре
Брайан
15
Raul
Loaiza
23
Домингес
Нери
10
Морено
Марселино
14
Сальвио
Эдуардо
27
Торрес
Джонатан
29
Mateo
Sanabria
1
Чикко
Игнасио
6
Ребола
Алехандро
37
Mariano
Troilo
45
Agustin
Baldi
4
Баринага
Хуан
5
Лонго
Сантьяго
16
Эстебан
Ролон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
29
Хара
Франко
22
Nicolas
Fernandez
I
11
Рейна
Брайан
Ланус
4-3-3
Бельграно
3-4-3

История личных встреч

Ланус
Бельграно

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

18 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
2:0
ЛП
0:0
КДЛС
2:0
КДЛС
3:2
С
3:1
С
0:0
П
1:1
КС
5:1
КС
1:1
П
0:0
П
1:0
П
2:2
П
3:0
П
0:0
П
0:2
П
0:1
ПА
0:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.78
0.33

Среднее время на гол

115
270

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.28
0.67

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
135

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Марселино 3 0.43
Боу Вальтер 3 0.43
Торрес Джонатан 2 0.29
Каррера Рамиро 1 0.14
Пенья Фелипе 1 0.14
Mateo Sanabria 1 0.14
Nicolas Morgantini 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 5 0.71
Рейна Брайан 2 0.29
Nicolas Fernandez I 1 0.14
Суарес Матиас 1 0.14
Эстебан Ролон 1 0.14
Mariano Troilo 1 0.14
Geronimo Heredia 1 0.14
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 4 0
Морено Марселино 3 0
Торрес Джонатан 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Лусиатти Брайан 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Клаа Николас 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 4 0
Чаварриа Пабло 1 1
Морено Матиас 1 1
Хара Франко 2 0
Лонго Сантьяго 2 0
Agustin Baldi 2 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Рейна Брайан 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Cruz Real 1 0

Результаты матчей

Ланус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
10
Ланус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Бельграно
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1
Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4
Бельграно
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2

Результаты матчей

Ланус
Бельграно

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ланус
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 7 4 3 0 9 - 3 15
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 15 - 7 13
5.
Институто Кордоба
 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 6 11
8.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
9.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
10.
Ривер Плейт
 7 3 1 3 12 - 8 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
12.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
14.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 6 - 6 10
15.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
16.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
17.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 3 2 5 - 5 9
19.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Платенсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Тигре
 7 1 3 3 6 - 11 6
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
25.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 1 6 7 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
12.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
13.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
15.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
16.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
17.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
22.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
26.
Тигре
 4 0 2 2 2 - 7 2
27.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
18.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
20.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
21.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Платенсе Sasha Marcich 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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