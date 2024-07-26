Тур: 7.
0'
1:0
32' ГолМорено Марселино
1:1
41' ГолЭстебан Ролон
45' Желтая карточкаMariano Troilo
2:1
55' ГолMateo Sanabria
3:1
84' ГолТоррес Джонатан
3:2
90' ГолХара Франко
90'+6
Ход матча
32'
1:0
41'
45'
55'
2:1
84'
3:1
90'
3:2
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Lucas Bustos
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Ланус
Бельграно
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
18 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.78
0.33
Среднее время на гол
115
270
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.28
0.67
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
135
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Марселино
|3
|0.43
|Боу Вальтер
|3
|0.43
|Торрес Джонатан
|2
|0.29
|Каррера Рамиро
|1
|0.14
|Пенья Фелипе
|1
|0.14
|Mateo Sanabria
|1
|0.14
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|5
|0.71
|Рейна Брайан
|2
|0.29
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.14
|Суарес Матиас
|1
|0.14
|Эстебан Ролон
|1
|0.14
|Mariano Troilo
|1
|0.14
|Geronimo Heredia
|1
|0.14
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|4
|0
|Морено Марселино
|3
|0
|Торрес Джонатан
|2
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|4
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Хара Франко
|2
|0
|Лонго Сантьяго
|2
|0
|Agustin Baldi
|2
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
10
Ланус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Бельграно
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
4
44%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1
Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4
Бельграно
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2
Результаты матчей
Ланус
Бельграно
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ланус
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
16
16
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 3