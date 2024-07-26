☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Атлетико Тукуман
1:0
Конец матча
Институто Кордоба
0'
22' Желтая карточка
Nicolas Dubersarsky
26' Желтая карточка
Gonzalo Requena
66' Желтая карточка
Adrian Sanchez
0:0
66' Не забитый пенальти
Russo Cordero
1:0
85' Гол
Marcelo Estigarribia2
90'+6
25
Tomas
Durso
16
Moises
Brandan
3
Matias
De
los
Santos
II
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
8
Guillermo
Acosta
10
Joaquin
Pereyra1
7
Luis
Miguel
Rodriguez
9
Баямич
Матео
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
18
Lucas
Rodriguez
I
8
Jonas
Acevedo
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
22
Damian
Puebla
7
Gregorio
Rodríguez
29
Russo
Cordero
Атлетико Тукуман
4-4-2
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Институто Кордоба

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

КПЛ
3:0
КПЛ
0:0
ЛП
1:1
ПБ
1:0
ПБ
3:1
ПБ
2:2
ПБ
2:2
ПБ
2:0
ПБ
0:0
НБ
0:4
НБ
2:0
НБ
0:1
НБ
0:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
1.4

Среднее время на гол

80
64

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcelo Estigarribia2 2 0.29
Renzo Tesuri 2 0.29
Mateo Agustin Coronel 2 0.29
Juan Infante 0 0
Luis Miguel Rodriguez 0 0
Joaquin Pereyra1 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.71
Russo Cordero 3 0.43
Gaston Lodico 1 0.14
Gregorio Rodríguez 1 0.14
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Damian Puebla 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Sanchez 3 0
Renzo Tesuri 2 0
Nicolas Romero 2 0
Francisco Flores 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Matias De los Santos II 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Juan Infante 1 0
Justo Giani 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 2 1
Nicolas Dubersarsky 3 0
Jonathan Bay 2 0
Russo Cordero 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gaston Lodico 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Gonzalo Requena 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Атлетико Тукуман
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0
Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Институто Кордоба

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 7 4 3 0 9 - 3 15
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 15 - 7 13
5.
Институто Кордоба
 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 6 11
8.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
9.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
10.
Ривер Плейт
 7 3 1 3 12 - 8 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
12.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
14.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 6 - 6 10
15.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
16.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
17.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 3 2 5 - 5 9
19.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Платенсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Тигре
 7 1 3 3 6 - 11 6
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
25.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 1 6 7 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
12.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
13.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
15.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
16.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
17.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
22.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
26.
Тигре
 4 0 2 2 2 - 7 2
27.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
18.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
20.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
21.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Платенсе Sasha Marcich 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Гонсало Рекена получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Николя Дуберсарский получил желтую карточку от судьи
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