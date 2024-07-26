☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Тигре
1:1
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
1:0
1' Гол
Гальван Томас
33' Желтая карточка
Brian Leizza
44' Желтая карточка
Васкес Кевин
65' Желтая карточка
Годой Матиас
1:1
77' Гол
Luis Miguel Angulo
83' Вторая желтая карточка
Brian Leizza
90' Красная карточка
Lucas Abascia
90'+11
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
3
Nahuel
Banegas
8
Гарай
Мартин
5
Кардосо
Агустин
18
Армоа
Блез
10
Марони
Гонсало
20
Гальван
Томас
23
Florian
Monzon
1
Luis
Ingolotti
13
Rafael
Barrios
2
Lucas
Abascia
15
Yonatthan
Rak
19
Lautaro
Rivero
8
Rodrigo
Atencio
5
Васкес
Кевин
88
Luis
Sanchez2
7
Matias
Benitez
9
Lucas
Varaldo
11
Годой
Матиас
Тигре
4-2-3-1
Сентраль Кордоба СдЕ
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Сентраль Кордоба СдЕ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
1:0
ЛП
2:0
ЛП
1:2
КПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марони Гонсало 2 (1) 0.29
Гальван Томас 1 0.14
Феррейра Факундо 1 0.14
Армоа Блез 1 0.14
Nahuel Banegas 1 0.14
Кардосо Агустин 0 0
Florian Monzon 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.43
Васкес Кевин 1 0.14
Luis Miguel Angulo 1 0.14
Mateo Sanabria 1 0.14
Rodrigo Atencio 1 0.14
Годой Матиас 0 0
Santiago Laquidain 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 1 1
Kevin Lomonaco 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Марони Гонсало 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Ортега Мартин 1 0
Angelo Marchese 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Кевин 4 0
Годой Матиас 3 0
Oscar Garrido 3 0
Lucas Abascia 1 1
Santiago Laquidain 1 1
Rodrigo Atencio 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Sebastian Valdez 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Lautaro Rivero 1 0

Результаты матчей

Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

3
0
Тигре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
4
67%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
27%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
7
39%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4
Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0

Результаты матчей

Тигре
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:4
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Тигре
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 7 4 3 0 9 - 3 15
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 15 - 7 13
5.
Институто Кордоба
 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
7.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 6 11
8.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 2 11
9.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
10.
Ривер Плейт
 7 3 1 3 12 - 8 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
12.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 1 3 4 - 5 10
14.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 6 - 6 10
15.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
16.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
17.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 3 2 5 - 5 9
19.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Платенсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 5 - 8 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Тигре
 7 1 3 3 6 - 11 6
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 2 3 5 - 7 5
25.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 1 6 7 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
12.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
13.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
15.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
16.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
17.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
21.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
22.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
26.
Тигре
 4 0 2 2 2 - 7 2
27.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
18.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
20.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
21.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
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Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Платенсе Sasha Marcich 1 3
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    • 46'
      Родриго Атенсио уходит с поля. Кабрера Элиас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Васкес Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Брайан Лейзза получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Флориан Монзон сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Гальван Томас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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