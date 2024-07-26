Тур: 7.
1:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолГальван Томас
33' Желтая карточкаBrian Leizza
44' Желтая карточкаВаскес Кевин
65' Желтая карточкаГодой Матиас
1:1
77' ГолLuis Miguel Angulo
83' Вторая желтая карточкаBrian Leizza
90' Красная карточкаLucas Abascia
90'+11
Ход матча
1'
1:0
33'
44'
65'
77'
83'
90'
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
18
Армоа
Блез
11
Годой
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Brian LeizzaЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
31 Tomas Chavez
-
-
34 Dairo Pena
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Годой МатиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
12 Lucas Cuevas
-
Главный тренер: Lucas Gonzalez
История личных встреч
Тигре
Сентраль Кордоба СдЕ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марони Гонсало
|2 (1)
|0.29
|Гальван Томас
|1
|0.14
|Феррейра Факундо
|1
|0.14
|Армоа Блез
|1
|0.14
|Nahuel Banegas
|1
|0.14
|Кардосо Агустин
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.43
|Васкес Кевин
|1
|0.14
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.14
|Mateo Sanabria
|1
|0.14
|Rodrigo Atencio
|1
|0.14
|Годой Матиас
|0
|0
|Santiago Laquidain
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|1
|1
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Ортега Мартин
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Кевин
|4
|0
|Годой Матиас
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Lucas Abascia
|1
|1
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
3
0
Тигре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
5
50%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
4
67%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
27%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
7
39%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4
Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Результаты матчей
Тигре
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:4
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Тигре
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
25
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 3