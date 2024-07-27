Тур: 8.
1:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолВилья Себастьян
46' Желтая карточкаСпорле Адриан
56' Желтая карточкаTiago Palacios
79' Вторая желтая карточкаСпорле Адриан
89' Желтая карточкаКиньонес Джонни
90' Желтая карточкаMauricio Asenjo
90'+6
Ход матча
20'
1:0
46'
56'
79'
89'
90'
17
Lautaro
Rios
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
23
Марконе
Иван
19
Alex
Luna
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Lautaro RiosПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Fredy Vera2
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Cicotello
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
-
29 Juan FedorcoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Javier Ruiz
-
-
27 Diego Tarzia
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Индепендьенте Авельянеда
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|1
|0.13
|Ромеро Гастон
|1
|0.13
|Lautaro Rios
|1
|0.13
|Matias Reali
|1
|0.13
|Francisco Petrasso
|1
|0.13
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|2 (1)
|0.25
|Лопес Сантьяго
|1
|0.13
|Alex Luna
|1
|0.13
|Исла Маурисио
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tiago Palacios
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Франко Ромеро
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Ivan Villalba
|1
|0
|Luis Sequeira
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|4
|0
|Alexis Conelo
|2
|1
|Joaquin Laso
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Перес Дамиан
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Lucas Gonzalez
|2
|0
|Alex Luna
|2
|0
|Марконе Иван
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
|Diego Tarzia
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
3
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
4
40%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|5 - 5
|13
|8.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|15.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|16.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|17.
|7
|3
|0
|4
|6 - 11
|9
|18.
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|22.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|23.
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|24.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|25.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|26.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|27.
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|28.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|11.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|12.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|13.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|14.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|15.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|16.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|17.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|18.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|19.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|21.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|22.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|24.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|25.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|26.
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|4.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|23.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3