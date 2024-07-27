☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Индепендьенте Ривадавия
1:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
20' Гол
Вилья Себастьян
46' Желтая карточка
Спорле Адриан
56' Желтая карточка
Tiago Palacios
79' Вторая желтая карточка
Спорле Адриан
89' Желтая карточка
Киньонес Джонни
90' Желтая карточка
Mauricio Asenjo
90'+6
1
Центурион
Эзекиль
40
Ivan
Villalba
2
Bruno
Felix
Bianchi
42
Tiago
Palacios
29
Luciano
Andres
Abecasis
16
Tobias
Ostchega
8
Хэм
Эзекиль
26
Франко
Ромеро
17
Lautaro
Rios
22
Вилья
Себастьян
39
Fernando
Romero
III
33
Рей
Родриго
35
Santiago
Salle
29
Juan
Fedorco
2
Joaquin
Laso
3
Спорле
Адриан
21
David
Martinez
23
Марконе
Иван
24
Лопес
Сантьяго
19
Alex
Luna
16
Santiago
Massa
32
Alexis
Conelo
Индепендьенте Ривадавия
5-3-2
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Индепендьенте Авельянеда

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КПЛ
0:1
ПБ
2:1
ПБ
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 1 0.13
Ромеро Гастон 1 0.13
Lautaro Rios 1 0.13
Matias Reali 1 0.13
Francisco Petrasso 1 0.13
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 2 (1) 0.25
Лопес Сантьяго 1 0.13
Alex Luna 1 0.13
Исла Маурисио 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tiago Palacios 4 0
Mauricio Asenjo 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Франко Ромеро 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Luciano Gomez 1 0
Ivan Villalba 1 0
Luis Sequeira 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Matias Reali 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 4 0
Alexis Conelo 2 1
Joaquin Laso 3 0
Juan Fedorco 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Перес Дамиан 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Lucas Gonzalez 2 0
Alex Luna 2 0
Марконе Иван 1 0
Агилар Фелипе 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Diego Tarzia 1 0
Lautaro Millan 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
3
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
4
40%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 7 4 3 0 9 - 3 15
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
5.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 15 - 7 13
6.
Институто Кордоба
 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 8 4 1 3 5 - 5 13
8.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
9.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 6 11
10.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
11.
Ривер Плейт
 7 3 1 3 12 - 8 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
13.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
14.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 6 - 6 10
15.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
16.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
17.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 3 2 5 - 5 9
19.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Платенсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Тигре
 7 1 3 3 6 - 11 6
24.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 7 1 2 4 5 - 8 5
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 1 6 7 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
12.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
13.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
14.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
16.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
17.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
18.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
26.
Тигре
 4 0 2 2 2 - 7 2
27.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
3.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 4 2 0 2 2 - 3 6
5.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
11.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
12.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
17.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
18.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
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Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Весь список
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    • 46'
      Спорле Адриан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Хэм Эзекиль сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Вилья Себастьян бьет в цель!
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    Где смотреть матч Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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