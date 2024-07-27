☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Сан-Лоренсо Альмагро
1:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
5' Гол
Рамирес Игнасио
31' Желтая карточка
Saul Salcedo
42' Желтая карточка
Ариас Нахуэль
45' Желтая карточка
Мартино Анджело
79' Желтая карточка
Gabriel Carabajal
1:1
80' Гол
Бланко Себастьян
89' Желтая карточка
Кальдерара Брайан
90'+5
13
Альтамирано
Факундо
30
Ариас
Нахуэль
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
5
Ремеди
Эрик
17
Ирала
Элиан
11
Ivan
Leguizamon
10
Барриос
Кристиан
28
Куэльо
Алексис
9
Таррагона
Кристиан
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Густаво
6
Saul
Salcedo
23
Мартино
Анджело
26
Мендез
Начо
22
Фернандес
Джулиан
7
Кардосо
Фернандо
10
Банега
Эвер
44
Франциско
Гонсалес
I
99
Рамирес
Игнасио
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Ньюэллс Олд Бойз

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

25 матчей

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
64%
16%
5 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
2:2
КПЛ
0:3
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:2
ЛП
3:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
П
2:2
П
1:1
П
3:1
П
0:0
П
1:1
П
0:1
П
1:0
П
3:2
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
0:2
ПА
0:2
ПА
3:3
ПАК
0:2

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.91
1

Среднее время на гол

99
90

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.27

Среднее время на гол

78
70

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.04
1.12

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

86
80

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампи Гастон 1 0.14
Таррагона Кристиан 1 0.14
Бланко Себастьян 1 0.14
Куэльо Алексис 1 0.14
Феррейра Кристиан I 1 0.14
Гиай Агустин 1 0.14
Ремеди Эрик 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 2 0.25
Мендес Армандо 1 0.13
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.13
Агирре Брайан I 1 0.13
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браида Малком 3 0
Таррагона Кристиан 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Романа Джохан 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Карлос Санчес 1 0
Кампи Гастон 1 0
Diego Herazo 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 5 0
Фернандес Родриго 2 1
Фернандес Джулиан 2 0
Кальдерара Брайан 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Saul Salcedo 1 0
Рамирес Игнасио 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Сан-Лоренсо Альмагро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
3
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
80%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:1
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 4 2 0 7 - 2 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
5.
Расинг Авельянеда
 7 4 1 2 15 - 7 13
6.
Институто Кордоба
 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
8.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 6 11
9.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
11.
Ривер Плейт
 7 3 1 3 12 - 8 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 10 - 7 10
13.
Сармьенто
 7 3 1 3 8 - 8 10
14.
Атлетико Тукуман
 7 2 4 1 6 - 6 10
15.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
16.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
17.
Росарио Сентраль
 7 2 3 2 11 - 9 9
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 3 2 5 - 5 9
19.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Платенсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Тигре
 7 1 3 3 6 - 11 6
25.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
26.
Барракас Сентраль
 7 1 2 4 3 - 8 5
27.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 1 6 7 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
12.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
13.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
14.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
16.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
17.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 2 0 3 - 1 5
19.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Тигре
 4 0 2 2 2 - 7 2
27.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
3.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
17.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
18.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
23.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Мартино Анджело получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Ариас Нахуэль получил желтую карточку от судьи
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