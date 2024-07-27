Тур: 8.
1:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолРамирес Игнасио
31' Желтая карточкаSaul Salcedo
42' Желтая карточкаАриас Нахуэль
45' Желтая карточкаМартино Анджело
79' Желтая карточкаGabriel Carabajal
1:1
80' ГолБланко Себастьян
89' Желтая карточкаКальдерара Брайан
90'+5
Ход матча
5'
31'
42'
45'
80'
1:1
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
26
Мендез
Начо
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
-
27 Diego Herazo
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
41 Tomas Perez
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Ньюэллс Олд Бойз
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
25 матчей
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
64%
16%
5 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.91
1
Среднее время на гол
99
90
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.14
1.27
Среднее время на гол
78
70
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.04
1.12
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
86
80
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампи Гастон
|1
|0.14
|Таррагона Кристиан
|1
|0.14
|Бланко Себастьян
|1
|0.14
|Куэльо Алексис
|1
|0.14
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.14
|Гиай Агустин
|1
|0.14
|Ремеди Эрик
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|2
|0.25
|Мендес Армандо
|1
|0.13
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.13
|Агирре Брайан I
|1
|0.13
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браида Малком
|3
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Романа Джохан
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|5
|0
|Фернандес Родриго
|2
|1
|Фернандес Джулиан
|2
|0
|Кальдерара Брайан
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Saul Salcedo
|1
|0
|Рамирес Игнасио
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Сан-Лоренсо Альмагро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
3
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
80%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
1:1
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3