☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Барракас Сентраль
0:1
Первый тайм: 28'
Атлетико Тукуман
0'
0:1
5' Пенальти
Luis Miguel Rodriguez

Ход матча

5'
0:1
Luis Miguel Rodriguez
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барракас Сентраль
Ничья
Атлетико Тукуман
8.98
4.44
2.65
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Pedro
Velurtas
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
3
Franco
Nicolas
Tolosa
8
Siro
Rosane
5
Rodrigo
Herrera
27
Marcos
Iacobellis
24
Manuel
Duarte
43
Maximiliano
Zalazar
20
Jhonatan
Candia
25
Tomas
Durso
16
Moises
Brandan
3
Matias
De
los
Santos
II
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
8
Guillermo
Acosta
10
Joaquin
Pereyra1
7
Luis
Miguel
Rodriguez
9
Баямич
Матео
Барракас Сентраль
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Барракас Сентраль
Атлетико Тукуман

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

КПЛ
2:0
КПЛ
1:0
ЛП
1:1
ЛП
4:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
360

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 0.13
Marcos Iacobellis 1 0.13
Rodrigo Insua 1 0.13
Rodrigo Herrera 0 0
Alan Cantero 0 0
Santiago Coronel 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcelo Estigarribia2 2 0.25
Renzo Tesuri 2 0.25
Mateo Agustin Coronel 2 0.25
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.13
Juan Infante 0 0
Joaquin Pereyra1 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 2 0
Santiago Coronel 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Facundo Mater 1 0
Marcos Iacobellis 1 0
Manuel Duarte 1 0
Pedro Velurtas 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Federico Aguirre 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Sanchez 3 0
Renzo Tesuri 2 0
Nicolas Romero 2 0
Francisco Flores 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Matias De los Santos II 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Juan Infante 1 0
Justo Giani 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Барракас Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1
Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Атлетико Тукуман

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
4 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
3.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
4.
Унион Санта-Фе
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 10 - 6 14
6.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
7.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
8.
Атлетико Тукуман
 1:0 8 3 4 1 7 - 6 13
9.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
11.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 9 - 6 11
12.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
15.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
16.
Депортиво Риестра
 7 3 0 4 6 - 7 9
17.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
18.
Росарио Сентраль
 7 2 3 2 11 - 9 9
19.
Бока Хуниорс
 7 2 3 2 7 - 6 9
20.
Платенсе
 7 2 2 3 5 - 7 8
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
22.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Банфилд
 7 1 3 3 6 - 9 6
25.
Тигре
 7 1 3 3 6 - 11 6
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 5 2 6 - 9 5
27.
Барракас Сентраль
 0:1 8 1 2 5 3 - 9 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 0 1 6 7 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
3.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
12.
Атлетико Тукуман
 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
13.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
17.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
18.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
19.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Дефенса и Хустисия
 3 0 3 0 3 - 3 3
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Тигре
 4 0 2 2 2 - 7 2
27.
Барракас Сентраль
 0:1 4 0 1 3 1 - 5 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
6.
Атлетико Тукуман
 1:0 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
11.
Платенсе
 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Барракас Сентраль
 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
18.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барракас Сентраль
Ничья
Атлетико Тукуман
8.98
4.44
2.65
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Барракас Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Барракас Сентраль
Атлетико Тукуман
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный