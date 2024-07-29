Тур: 8.
0:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
5'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Gonzalo
Goni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
36 Alex Juarez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
-
-
-
40 Justo Giani
-
41 Rodrigo Melo
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Барракас Сентраль
Атлетико Тукуман
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
360
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|1
|0.13
|Marcos Iacobellis
|1
|0.13
|Rodrigo Insua
|1
|0.13
|Rodrigo Herrera
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcelo Estigarribia2
|2
|0.25
|Renzo Tesuri
|2
|0.25
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0.25
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.13
|Juan Infante
|0
|0
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|2
|0
|Santiago Coronel
|2
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Marcos Iacobellis
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
|Pedro Velurtas
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
|Federico Aguirre
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Sanchez
|3
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Nicolas Romero
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Matias De los Santos II
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Барракас Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1
Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Атлетико Тукуман
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
4 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|8.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|7 - 6
|13
|9.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|10.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|5 - 6
|11
|14.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|15.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|16.
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|17.
|7
|3
|0
|4
|6 - 11
|9
|18.
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|19.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|20.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|21.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|22.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|23.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|25.
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|26.
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|27.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|3 - 9
|5
|28.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|12.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|13.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|14.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|17.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|21.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|22.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|24.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|27.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|19.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|5