☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Дефенса и Хустисия
1:3
Конец матча
Платенсе
0'
2' Желтая карточка
Juan Bautista Miritello
22' Желтая карточка
Carlos Villalba
0:1
34' Гол
Mateo Pellegrino
40' Желтая карточка
Luciano Herrera
43' Желтая карточка
Franco Zapiola
0:2
53' Гол
Mateo Pellegrino
0:3
70' Гол
Guido Mainero
1:3
77' Гол
Осорио Абель
78' Желтая карточка
Осорио Абель
87' Желтая карточка
Agustin Quiroga
90' Желтая карточка
Bautista Barros Schelotto
90'+6
22
Cristopher
Fiermarin
6
Lucas
Ferreira
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
20
Ayrton
Portillo
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
18
Ignacio
Galvan
16
Молинас
Аарон
9
Juan
Bautista
Miritello
27
Luciano
Herrera
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
27
Agustin
Quiroga
7
Guido
Mainero
8
Fernando
Juarez
III
5
Carlos
Villalba
15
Franco
Zapiola
9
Mateo
Pellegrino
33
Лотти
Аугусто
Дефенса и Хустисия
3-4-3
Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Платенсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
3:0
КПЛ
0:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:1
ЛП
2:1
НБ
4:1
НБ
2:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.2

Среднее время на гол

45
450

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.63
0.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
240

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 3 0.38
Gabriel Alanis 1 0.13
Nicolas Fernandez I 1 0.13
Минго Сантьяго Рамос 1 0.13
Осорио Абель 1 0.13
Juan Bautista Miritello 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 4 (1) 0.5
Guido Mainero 1 0.13
Ronaldo Martinez 1 0.13
Sasha Marcich 1 0.13
Franco Minerva 1 0.13
Agustin Ocampo 0 0
Carlos Villalba 0 0
Bautista Barros Schelotto 0 0
Agustin Quiroga 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 3 0
Luciano Herrera 3 0
Nicolas Palavecino 1 1
Dario Caceres 2 0
Минго Сантьяго Рамос 2 0
Молинас Аарон 2 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Lucas Ferreira 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Осорио Абель 1 0
Francisco Marco 1 0
Benjamin Schamine 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 3 1
Juan Cozzani 2 1
Leonel Picco 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Ivan Gomez 1 0
Gaston Suso 1 0
Guido Mainero 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Carlos Villalba 1 0
Bautista Barros Schelotto 1 0
Franco Zapiola 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Платенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
2
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
1
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1
Платенсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0
Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Платенсе

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
3.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
4.
Унион Санта-Фе
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Велес Сарсфилд
 1:0 8 4 2 2 10 - 6 14
6.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 10 - 6 14
7.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
8.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
9.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
10.
Ланус
 7 3 3 1 11 - 9 12
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
12.
Бельграно
 7 3 2 2 12 - 13 11
13.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
15.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
16.
Депортиво Риестра
 1:1 8 3 1 4 7 - 8 10
17.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
18.
Архентинос Хуниорс
 7 3 0 4 6 - 11 9
19.
Росарио Сентраль
 7 2 3 2 11 - 9 9
20.
Бока Хуниорс
 7 2 3 2 7 - 6 9
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
22.
Тигре
 1:1 8 1 4 3 7 - 12 7
23.
Годой Крус
 6 1 3 2 5 - 8 6
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
25.
Банфилд
 7 1 3 3 6 - 9 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 5 3 7 - 12 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 8 0 1 7 7 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
3.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
5.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
7.
Депортиво Риестра
 1:1 4 3 0 1 5 - 2 9
8.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
12.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
13.
Велес Сарсфилд
 1:0 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
18.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
19.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
22.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
23.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Тигре
 1:1 5 0 3 2 3 - 8 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 4 0 0 4 4 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
5.
Велес Сарсфилд
 1:0 5 2 1 2 5 - 5 7
6.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Тигре
 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
16.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
18.
Ланус
 3 0 3 0 4 - 4 3
19.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Депортиво Риестра
 1:1 4 0 1 3 2 - 6 1
24.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:1 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 5
Весь список
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