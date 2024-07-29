Тур: 8.
1:3
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаJuan Bautista Miritello
22' Желтая карточкаCarlos Villalba
0:1
34' ГолMateo Pellegrino
40' Желтая карточкаLuciano Herrera
43' Желтая карточкаFranco Zapiola
0:2
53' ГолMateo Pellegrino
0:3
70' ГолGuido Mainero
1:3
77' ГолОсорио Абель
78' Желтая карточкаОсорио Абель
87' Желтая карточкаAgustin Quiroga
90' Желтая карточкаBautista Barros Schelotto
90'+6
Ход матча
22'
34'
40'
43'
53'
70'
0:3
77'
1:3
78'
87'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
-
32 Matias SosaПолузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Платенсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.2
Среднее время на гол
45
450
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.63
0.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
240
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|3
|0.38
|Gabriel Alanis
|1
|0.13
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.13
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.13
|Осорио Абель
|1
|0.13
|Juan Bautista Miritello
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|4 (1)
|0.5
|Guido Mainero
|1
|0.13
|Ronaldo Martinez
|1
|0.13
|Sasha Marcich
|1
|0.13
|Franco Minerva
|1
|0.13
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|3
|0
|Luciano Herrera
|3
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|1
|Dario Caceres
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Lucas Ferreira
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Осорио Абель
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sasha Marcich
|3
|1
|Juan Cozzani
|2
|1
|Leonel Picco
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Carlos Villalba
|1
|0
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Платенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
2
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
1
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1
Платенсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0
Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Платенсе
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|10.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|5 - 6
|11
|15.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|16.
|1:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|17.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|18.
|7
|3
|0
|4
|6 - 11
|9
|19.
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|21.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|22.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|7 - 12
|7
|23.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|25.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|27.
|8
|0
|5
|3
|7 - 12
|5
|28.
|0:1
|8
|0
|1
|7
|7 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|1:1
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|13.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|14.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|21.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|22.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|24.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|25.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|19.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|5