Тур: 8.
0:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолРомеро Брайан
38' Желтая карточкаМаммана Эмануэль
45' Желтая карточкаБузат Агустин
51' Вторая желтая карточкаМаммана Эмануэль
54' Желтая карточкаAaron Quiroz
0:2
72' ГолПиццини Франсиско
90' Желтая карточкаПеллегрини Матиас
90'+6
Ход матча
22'
0:1
38'
45'
51'
54'
72'
11
Годой
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Годой МатиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
12 Lucas Cuevas
-
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Jano Gordon
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Велес Сарсфилд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.38
|Васкес Кевин
|1
|0.13
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.13
|Mateo Sanabria
|1
|0.13
|Rodrigo Atencio
|1
|0.13
|Годой Матиас
|0
|0
|Santiago Laquidain
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акино Клаудио
|3 (1)
|0.38
|Ромеро Брайан
|3
|0.38
|Thiago Fernandez
|2
|0.25
|Пиццини Франсиско
|1
|0.13
|Майкл Сантос
|1
|0.13
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.13
|Гомес Элиас
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Кевин
|4
|0
|Годой Матиас
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Lucas Abascia
|1
|1
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|4
|0
|Маммана Эмануэль
|2
|1
|Гомес Валентин
|3
|0
|Ордоньес Кристиан
|1
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
5
Сентраль Кордоба СдЕ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
12
5
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
42%
1
20%
46-60
2
17%
3
60%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
20
6
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
7
35%
1
17%
46-60
3
15%
3
50%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:2
2 раза 50%
2:4
2 раза 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
35
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5