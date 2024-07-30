☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Сентраль Кордоба СдЕ
0:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
22' Гол
Ромеро Брайан
38' Желтая карточка
Маммана Эмануэль
45' Желтая карточка
Бузат Агустин
51' Вторая желтая карточка
Маммана Эмануэль
54' Желтая карточка
Aaron Quiroz
0:2
72' Гол
Пиццини Франсиско
90' Желтая карточка
Пеллегрини Матиас
90'+6
1
Luis
Ingolotti
13
Rafael
Barrios
15
Yonatthan
Rak
24
Santiago
Laquidain
19
Lautaro
Rivero
10
Кабрера
Элиас
5
Васкес
Кевин
88
Luis
Sanchez2
21
Alexis
Segovia
11
Годой
Матиас
18
Luis
Miguel
Angulo
1
Tomas
Marchiori
24
Гуидара
Томаш
2
Маммана
Эмануэль
23
Перниконе
Патрисио
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Сентраль Кордоба СдЕ
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Велес Сарсфилд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ЛП
4:0
ЛП
3:1
КПЛ
1:2
ЛП
1:2
КДМЭП
0:2
С
0:0
К
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.38
Васкес Кевин 1 0.13
Luis Miguel Angulo 1 0.13
Mateo Sanabria 1 0.13
Rodrigo Atencio 1 0.13
Годой Матиас 0 0
Santiago Laquidain 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 3 (1) 0.38
Ромеро Брайан 3 0.38
Thiago Fernandez 2 0.25
Пиццини Франсиско 1 0.13
Майкл Сантос 1 0.13
Пеллегрини Матиас 1 0.13
Гомес Элиас 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Кевин 4 0
Годой Матиас 3 0
Oscar Garrido 3 0
Lucas Abascia 1 1
Santiago Laquidain 1 1
Rodrigo Atencio 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Sebastian Valdez 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Lautaro Rivero 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 4 0
Маммана Эмануэль 2 1
Гомес Валентин 3 0
Ордоньес Кристиан 1 1
Фернандес Дамиан 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Roberto Garcia 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Акино Клаудио 1 0
Гомес Элиас 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Leonel Roldan 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
5
Сентраль Кордоба СдЕ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

12
5
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
42%
1
20%
46-60
2
17%
3
60%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

20
6
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
7
35%
1
17%
46-60
3
15%
3
50%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:4
2 раза 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
3.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
4.
Унион Санта-Фе
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 10 - 6 14
7.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
8.
Бельграно
 8 4 2 2 13 - 13 14
9.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
10.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
11.
Архентинос Хуниорс
 8 4 0 4 8 - 11 12
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
13.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
14.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
16.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
17.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
18.
Росарио Сентраль
 7 2 3 2 11 - 9 9
19.
Бока Хуниорс
 7 2 3 2 7 - 6 9
20.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Банфилд
 7 1 3 3 6 - 9 6
25.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 5 3 7 - 12 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
3.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
5.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
6.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
8.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
9.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
12.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
13.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
17.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
18.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
19.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
22.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
23.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
27.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
28.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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