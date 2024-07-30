Тур: 8.
2:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолAntony Alonso
1:1
27' ГолОртега Мартин
37' Желтая карточкаPablo Monje
62' Желтая карточкаРамирес Эрик
77' Желтая карточкаLeonel Ariel Miranda
2:1
79' ГолРамирес Эрик
83' Вторая желтая карточкаPablo Monje
88' Желтая карточкаWalter Rodriguez
90'+7
Ход матча
2'
0:1
27'
1:1
37'
62'
79'
2:1
83'
88'
30
Пас
Нехуэн
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
31 Tomas Chavez
-
34 Dairo Pena
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Pablo MonjeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
11 Walter AcunaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
История личных встреч
Тигре
Депортиво Риестра
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марони Гонсало
|2 (1)
|0.25
|Гальван Томас
|1
|0.13
|Феррейра Факундо
|1
|0.13
|Рамирес Эрик
|1
|0.13
|Армоа Блез
|1
|0.13
|Nahuel Banegas
|1
|0.13
|Ортега Мартин
|1
|0.13
|Кардосо Агустин
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Antony Alonso
|2
|0.25
|Jonathan Herrera1
|2
|0.25
|Браво Гонзало
|1
|0.13
|Alan Barrionuevo
|1
|0.13
|Nicolas Benegas
|1 (1)
|0.13
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|1
|1
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Ортега Мартин
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|4
|1
|Milton Aaron Celiz
|3
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Кристиан Фаббиани
|1
|0
|Nicolas Torres
|1
|0
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Депортиво Риестра
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
5
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Депортиво Риестра
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
50%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
4
50%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1
Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0
Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0
Результаты матчей
Тигре
Депортиво Риестра
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Тигре
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
26
26
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5