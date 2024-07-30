☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Тигре
2:1
Конец матча
Депортиво Риестра
0'
0:1
2' Гол
Antony Alonso
1:1
27' Гол
Ортега Мартин
37' Желтая карточка
Pablo Monje
62' Желтая карточка
Рамирес Эрик
77' Желтая карточка
Leonel Ariel Miranda
2:1
79' Гол
Рамирес Эрик
83' Вторая желтая карточка
Pablo Monje
88' Желтая карточка
Walter Rodriguez
90'+7
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
30
Пас
Нехуэн
6
Нарделли
Джан
3
Nahuel
Banegas
5
Кардосо
Агустин
8
Гарай
Мартин
18
Армоа
Блез
10
Марони
Гонсало
20
Гальван
Томас
23
Florian
Monzon
1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
40
Alan
Barrionuevo
3
Nicolas
Torres
27
Jonatan
Goitia
5
Рамирес
Педро
8
Milton
Aaron
Celiz
14
Pablo
Monje
35
Brian
Sanchez
7
Antony
Alonso
9
Jonathan
Herrera1
Тигре
4-2-3-1
Депортиво Риестра
5-3-2

История личных встреч

Тигре
Депортиво Риестра

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПНЗА
1:3
ПНЗА
3:0
ПБНПАЗБ
1:2
ПНЗB
0:0
К
2:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марони Гонсало 2 (1) 0.25
Гальван Томас 1 0.13
Феррейра Факундо 1 0.13
Рамирес Эрик 1 0.13
Армоа Блез 1 0.13
Nahuel Banegas 1 0.13
Ортега Мартин 1 0.13
Кардосо Агустин 0 0
Florian Monzon 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Antony Alonso 2 0.25
Jonathan Herrera1 2 0.25
Браво Гонзало 1 0.13
Alan Barrionuevo 1 0.13
Nicolas Benegas 1 (1) 0.13
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 1 1
Kevin Lomonaco 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Контин Леандро 1 0
Марони Гонсало 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Ортега Мартин 1 0
Angelo Marchese 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 4 1
Milton Aaron Celiz 3 0
Рамирес Педро 2 0
Кристиан Фаббиани 1 0
Nicolas Torres 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0

Результаты матчей

Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Депортиво Риестра
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
5
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Депортиво Риестра
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
50%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
4
50%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1
Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0
Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0

Результаты матчей

Тигре
Депортиво Риестра

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Тигре
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
3.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
4.
Унион Санта-Фе
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 10 - 6 14
7.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
8.
Бельграно
 8 4 2 2 13 - 13 14
9.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
10.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
11.
Архентинос Хуниорс
 8 4 0 4 8 - 11 12
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
13.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
14.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
16.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
17.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
18.
Росарио Сентраль
 7 2 3 2 11 - 9 9
19.
Бока Хуниорс
 7 2 3 2 7 - 6 9
20.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Банфилд
 7 1 3 3 6 - 9 6
25.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 5 3 7 - 12 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
3.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
5.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
6.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
8.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
9.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
12.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
13.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
17.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
18.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
19.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
22.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
23.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
27.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
28.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Pablo Monje получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Ортега Мартин бьет в цель!
    • 2'
      Г О О О О Л - Antony Alonso бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тигре 2:1 Депортиво Риестра онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный