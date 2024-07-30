☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Архентинос Хуниорс
2:0
Конец матча
Ланус
0'
24' Желтая карточка
Гонсалес Максимилиано
33' Вторая желтая карточка
Гонсалес Максимилиано
1:0
53' Гол
Ромеро Максимильяно
2:0
57' Гол
Родригес Алан
77' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
90'+5
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
16
Альварес
Франсиско
19
Гальван
Джонатан
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
36
Ariel
Gamarra
26
Хосе
Херрейра
10
Верон
Гастон
8
Родригес
Алан
9
Ромеро
Максимильяно
26
Лосада
Науэль
3
Nicolas
Morgantini
24
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
35
Агирре
Брайан
14
Сальвио
Эдуардо
15
Raul
Loaiza
19
Гонсалес
Максимилиано
29
Mateo
Sanabria
27
Торрес
Джонатан
10
Морено
Марселино
Архентинос Хуниорс
4-2-3-1
Ланус
4-4-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Ланус

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:4
ЛП
0:1
КДЛС
0:1
С
0:0
К
4:1
С
2:0
С
0:0
П
1:1
П
0:1
П
0:2
П
4:0
П
1:2
П
1:0
ПА
0:1
ПА
0:4
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
3:6
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
4:2
ПА
3:0
ПА
0:0

Голы

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

0.91
1.31

Среднее время на гол

99
68

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1.18

Среднее время на гол

73
76

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.08
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

83
72

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.25
Ромеро Максимильяно 1 0.13
Гальван Джонатан 1 0.13
Ороз Николас 1 0.13
Альварес Франсиско 1 0.13
Родригес Алан 1 0.13
Гондоу Лусиано 1 0.13
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Марселино 3 0.38
Боу Вальтер 3 0.38
Торрес Джонатан 2 0.25
Каррера Рамиро 1 0.13
Пенья Фелипе 1 0.13
Mateo Sanabria 1 0.13
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Эрик 2 1
Вега Роман 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Хередиа Леонардо 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Ороз Николас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 4 0
Морено Марселино 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Торрес Джонатан 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Лусиатти Брайан 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Клаа Николас 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Архентинос Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
7
Архентинос Хуниорс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ланус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

0
11

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
4
44%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0
Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1
Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Ланус

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
3.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
4.
Унион Санта-Фе
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 10 - 6 14
7.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
8.
Бельграно
 8 4 2 2 13 - 13 14
9.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
10.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
11.
Архентинос Хуниорс
 8 4 0 4 8 - 11 12
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
13.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
14.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
16.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
17.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
18.
Росарио Сентраль
 7 2 3 2 11 - 9 9
19.
Бока Хуниорс
 7 2 3 2 7 - 6 9
20.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Банфилд
 7 1 3 3 6 - 9 6
25.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 5 3 7 - 12 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
3.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
5.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
6.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
8.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
9.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
12.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
13.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
17.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
18.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
19.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
22.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
23.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
27.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
28.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
Весь список
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