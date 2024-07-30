Тур: 8.
2:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаГонсалес Максимилиано
33' Вторая желтая карточкаГонсалес Максимилиано
1:0
53' ГолРомеро Максимильяно
2:0
57' ГолРодригес Алан
77' Желтая карточкаИскиэрдос Карлос
90'+5
Ход матча
53'
57'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верон ГастонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Tomas MolinaНападающий
-
-
29 E. Viveros
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Ланус
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
0.91
1.31
Среднее время на гол
99
68
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.23
1.18
Среднее время на гол
73
76
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
1.08
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
83
72
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2 (1)
|0.25
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.13
|Гальван Джонатан
|1
|0.13
|Ороз Николас
|1
|0.13
|Альварес Франсиско
|1
|0.13
|Родригес Алан
|1
|0.13
|Гондоу Лусиано
|1
|0.13
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Марселино
|3
|0.38
|Боу Вальтер
|3
|0.38
|Торрес Джонатан
|2
|0.25
|Каррера Рамиро
|1
|0.13
|Пенья Фелипе
|1
|0.13
|Mateo Sanabria
|1
|0.13
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Эрик
|2
|1
|Вега Роман
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ороз Николас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|4
|0
|Морено Марселино
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Торрес Джонатан
|2
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Архентинос Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
7
Архентинос Хуниорс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ланус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
0
11
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
4
44%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0
Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1
Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Ланус
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
35
44
17
17
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5