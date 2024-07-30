☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 8.
Бельграно
1:0
Конец матча
Годой Крус
0'
1:0
34' Гол
Баринага Хуан
62' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
76' Желтая карточка
Марин Матиас
90'+6
1
Чикко
Игнасио
40
Морено
Матиас
37
Mariano
Troilo
13
Мерьяно
Николас
4
Баринага
Хуан
5
Лонго
Сантьяго
16
Эстебан
Ролон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
53
Juan
Velazquez
22
Nicolas
Fernandez
I
19
Чаварриа
Пабло
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
37
Лусиано
Мартин
41
Facundo
Altamira
5
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
25
Vicente
Poggi
36
Daniel
Barrea
22
Martin
Pino
Бельграно
3-5-2
Годой Крус
4-4-2

История личных встреч

Бельграно
Годой Крус

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
175%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

18 матчей

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

5.6%
66.7%
27.7%
1 победа 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
0:0
ЛП
3:1
К
0:0
С
1:0
С
2:1
ТМК
1:3
ТМК
1:5
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
1:3
П
1:2
П
1:1
П
0:0
П
1:0
П
1:2
ПА
1:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.88
0.6

Среднее время на гол

102
150

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.75

Среднее время на гол

81
51

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1
1.11

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

90
81

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 5 0.63
Рейна Брайан 2 0.25
Nicolas Fernandez I 1 0.13
Суарес Матиас 1 0.13
Эстебан Ролон 1 0.13
Баринага Хуан 1 0.13
Mariano Troilo 1 0.13
Geronimo Heredia 1 0.13
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Poggi 3 0.43
Silvio Ulariaga 2 (1) 0.29
Конечни Томас 0 0
Daniel Barrea 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 4 0
Чаварриа Пабло 1 1
Морено Матиас 1 1
Хара Франко 2 0
Лонго Сантьяго 2 0
Agustin Baldi 2 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Марин Матиас 1 0
Рейна Брайан 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Cruz Real 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 2 0
Federico Rasmussen 2 0
Nicolas Fernandez3 2 0
Lucas Arce 2 0
Лусиано Мартин 2 0
Перейра Элиас 1 0
Абрего Гонсало 1 0
Bruno Sosa 1 0
Daniel Barrea 1 0

Результаты матчей

Бельграно
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Годой Крус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
1
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
3
Бельграно
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

11
1
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Забито

14
4
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1
Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2

Результаты матчей

Бельграно
Годой Крус

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
4
1.5
1
6
1
7
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
3.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
4.
Унион Санта-Фе
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 10 - 6 14
7.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
8.
Бельграно
 8 4 2 2 13 - 13 14
9.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
10.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
11.
Архентинос Хуниорс
 8 4 0 4 8 - 11 12
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
13.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
14.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
16.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
17.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
18.
Росарио Сентраль
 7 2 3 2 11 - 9 9
19.
Бока Хуниорс
 7 2 3 2 7 - 6 9
20.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Банфилд
 7 1 3 3 6 - 9 6
25.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 5 3 7 - 12 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
3.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
5.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
6.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
8.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
9.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
12.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
13.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
17.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
18.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
19.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
22.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
23.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
27.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
28.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
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Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
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