Тур: 8.
1:0
Конец матча
0'
1:0
34' ГолБаринага Хуан
62' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
76' Желтая карточкаМарин Матиас
90'+6
Ход матча
34'
76'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Martin
Pino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Марин МатиасНападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Martin PinoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Бельграно
Годой Крус
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
175%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
18 матчей
16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
5.6%
66.7%
27.7%
1 победа 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.88
0.6
Среднее время на гол
102
150
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.75
Среднее время на гол
81
51
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1
1.11
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
90
81
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|5
|0.63
|Рейна Брайан
|2
|0.25
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.13
|Суарес Матиас
|1
|0.13
|Эстебан Ролон
|1
|0.13
|Баринага Хуан
|1
|0.13
|Mariano Troilo
|1
|0.13
|Geronimo Heredia
|1
|0.13
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Poggi
|3
|0.43
|Silvio Ulariaga
|2 (1)
|0.29
|Конечни Томас
|0
|0
|Daniel Barrea
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|4
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Хара Франко
|2
|0
|Лонго Сантьяго
|2
|0
|Agustin Baldi
|2
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|2
|0
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Nicolas Fernandez3
|2
|0
|Lucas Arce
|2
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Абрего Гонсало
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Годой Крус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
1
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Годой Крус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
3
Бельграно
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
11
1
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Забито
14
4
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1
Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2
Результаты матчей
Бельграно
Годой Крус
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
44
16
17
17
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5