Тур: 7.
1:0
Второй тайм: 74'
0'
8' Желтая карточкаХименес Хуан
12' Желтая карточкаКампас Хаминтон
18' Желтая карточкаMarcos Mosqueira
39' Желтая карточкаРубен Марко
45' Желтая карточкаLautaro Vargas
1:0
70' ГолПиттон Мауро
Ход матча
8'
12'
18'
39'
45'
70'
1:0
34
Пардо
Франко
32
Пас
Николас
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
20
Simon
Rivero
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
-
-
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
0.88
Среднее время на гол
108
102
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.79
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
114
78
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|2
|0.25
|Домина Жеронимо
|2
|0.25
|Орсини Николас
|1
|0.13
|Бальбоа Адриан
|1 (1)
|0.13
|Пардо Франко
|1
|0.13
|Marcos Mosqueira
|1
|0.13
|Питтон Мауро
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|3
|0.38
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.13
|Рубен Марко
|1
|0.13
|Facundo Mallo
|1
|0.13
|Копетти Энцо
|1
|0.13
|Alan Rodriguez2
|1
|0.13
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.13
|Fabricio Oviedo
|1
|0.13
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Victor Malcorra
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Хименес Хуан
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|5
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|1
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Пардо Франко
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Бальбоа Адриан
|0
|1
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Домина Жеронимо
|1
|0
|Lautaro Vargas
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Quintana
|2
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Ибарра Франко
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
6
Унион Санта-Фе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Росарио Сентраль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
4
40%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1
Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|10.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|11.
|8
|4
|0
|4
|8 - 11
|12
|12.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|14.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|5 - 6
|11
|16.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|17.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|18.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|19.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|20.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|21.
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|22.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|23.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|25.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|27.
|8
|0
|5
|3
|7 - 12
|5
|28.
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|4.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|13.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|14.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|17.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|19.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|21.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|22.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|24.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|12.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5