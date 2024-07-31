☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Унион Санта-Фе
1:0
Второй тайм: 74'
Росарио Сентраль
0'
8' Желтая карточка
Хименес Хуан
12' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
18' Желтая карточка
Marcos Mosqueira
39' Желтая карточка
Рубен Марко
45' Желтая карточка
Lautaro Vargas
1:0
70' Гол
Питтон Мауро

Ход матча

8'
 
Хименес Хуан
12'
 
Кампас Хаминтон
18'
Marcos Mosqueira
 
39'
 
Рубен Марко
45'
Lautaro Vargas
 
46'
Mateo Del Blanco
Питтон Бруно
 
62'
Хавьер Моралес
Торрен Мигель Анхель
 
67'
Гамба Лукас
Орсини Николас
 
70'
Питтон Мауро
1:0
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Унион Санта-Фе
Ничья
Росарио Сентраль
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Все Коэффициенты
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
32
Пас
Николас
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
5
Marcos
Mosqueira
20
Simon
Rivero
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
24
Хименес
Хуан
3
Сандез
Агустин
8
Jonathan
David
Gomez
5
Ибарра
Франко
16
Мартинес
Маурисио
13
Кампас
Хаминтон
9
Рубен
Марко
25
Копетти
Энцо
Унион Санта-Фе
5-3-2
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
КДМЭП
2:2
С
0:0
С
0:4
С
1:0
ТМК
0:1
ТМК
0:2
ТМК
0:1
П
2:0
П
0:1
НБ
0:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
0.88

Среднее время на гол

108
102

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.79
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

114
78

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 2 0.25
Домина Жеронимо 2 0.25
Орсини Николас 1 0.13
Бальбоа Адриан 1 (1) 0.13
Пардо Франко 1 0.13
Marcos Mosqueira 1 0.13
Питтон Мауро 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.38
Laurtaro Giaccone 1 0.13
Рубен Марко 1 0.13
Facundo Mallo 1 0.13
Копетти Энцо 1 0.13
Alan Rodriguez2 1 0.13
Luca Martinez Dupuy 1 0.13
Fabricio Oviedo 1 0.13
Ловера Максимилиано 0 0
Victor Malcorra 0 0
Комар Хуан 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Хименес Хуан 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 5 0
Корвалан Клаудио 1 1
Питтон Бруно 1 1
Питтон Мауро 2 0
Пардо Франко 2 0
Вера Федерико 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Бальбоа Адриан 0 1
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Enzo Roldan 1 0
Домина Жеронимо 1 0
Lautaro Vargas 1 0
Фаскендини Валентин 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Quintana 2 0
Рубен Марко 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Ибарра Франко 2 0
Хименес Хуан 2 0
Мартинес Маурисио 1 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Facundo Mallo 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Kevin Ortiz 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
6
Унион Санта-Фе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Росарио Сентраль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
4
40%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1
Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Унион Санта-Фе
 1:0 8 5 2 1 9 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 10 - 6 14
7.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
8.
Бельграно
 8 4 2 2 13 - 13 14
9.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
10.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
11.
Архентинос Хуниорс
 8 4 0 4 8 - 11 12
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
13.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
14.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
16.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
17.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
18.
Бока Хуниорс
 7 2 3 2 7 - 6 9
19.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
20.
Росарио Сентраль
 0:1 8 2 3 3 11 - 10 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Банфилд
 7 1 3 3 6 - 9 6
25.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 5 3 7 - 12 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
3.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Унион Санта-Фе
 1:0 4 4 0 0 6 - 1 12
5.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
8.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
9.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
12.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
13.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
17.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
18.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
19.
Росарио Сентраль
 0:1 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
21.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
22.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
23.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Унион Санта-Фе
 1:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
12.
Росарио Сентраль
 0:1 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
27.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
28.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Уракан Lucas Carrizo 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Лаутаро Варгас получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Рубен Марко получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Хоакин Москейра получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Кампас Хаминтон получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Juan Gimenez получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Росарио Сентраль
3.70
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6.50
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6.30
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