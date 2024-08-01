Тур: 7.
1:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаХименес Хуан
12' Желтая карточкаКампас Хаминтон
18' Желтая карточкаMarcos Mosqueira
39' Желтая карточкаРубен Марко
45' Желтая карточкаLautaro Vargas
1:0
70' ГолПиттон Мауро
79' Желтая карточкаПас Николас
1:0
88' Не забитый пенальтиКопетти Энцо
90' Желтая карточкаEmanuel Coronel
90' Желтая карточкаИбарра Франко
90'+6
Ход матча
8'
12'
18'
39'
45'
70'
1:0
79'
88'
1:0
90'
90'
34
Пардо
Франко
32
Пас
Николас
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
20
Simon
Rivero
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
-
-
-
10 Enzo Roldan
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
0.88
Среднее время на гол
108
102
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.79
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
114
78
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|2
|0.25
|Домина Жеронимо
|2
|0.25
|Орсини Николас
|1
|0.13
|Питтон Мауро
|1
|0.13
|Бальбоа Адриан
|1 (1)
|0.13
|Пардо Франко
|1
|0.13
|Marcos Mosqueira
|1
|0.13
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Mateo Del Blanco
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|3
|0.38
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.13
|Рубен Марко
|1
|0.13
|Facundo Mallo
|1
|0.13
|Копетти Энцо
|1
|0.13
|Alan Rodriguez2
|1
|0.13
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.13
|Fabricio Oviedo
|1
|0.13
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Victor Malcorra
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Хименес Хуан
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|6
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|1
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Пардо Франко
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Бальбоа Адриан
|0
|1
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Домина Жеронимо
|1
|0
|Lautaro Vargas
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|3
|0
|Carlos Quintana
|2
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
6
Унион Санта-Фе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Росарио Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
25%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
4
40%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1
Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
26
35
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5