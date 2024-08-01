☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Унион Санта-Фе
1:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
8' Желтая карточка
Хименес Хуан
12' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
18' Желтая карточка
Marcos Mosqueira
39' Желтая карточка
Рубен Марко
45' Желтая карточка
Lautaro Vargas
1:0
70' Гол
Питтон Мауро
79' Желтая карточка
Пас Николас
1:0
88' Не забитый пенальти
Копетти Энцо
90' Желтая карточка
Emanuel Coronel
90' Желтая карточка
Ибарра Франко
90'+6
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
32
Пас
Николас
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
5
Marcos
Mosqueira
20
Simon
Rivero
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
24
Хименес
Хуан
3
Сандез
Агустин
8
Jonathan
David
Gomez
5
Ибарра
Франко
16
Мартинес
Маурисио
13
Кампас
Хаминтон
9
Рубен
Марко
25
Копетти
Энцо
Унион Санта-Фе
5-3-2
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
КДМЭП
2:2
С
0:0
С
0:4
С
1:0
ТМК
0:1
ТМК
0:2
ТМК
0:1
П
2:0
П
0:1
НБ
0:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
0.88

Среднее время на гол

108
102

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.79
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

114
78

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 2 0.25
Домина Жеронимо 2 0.25
Орсини Николас 1 0.13
Питтон Мауро 1 0.13
Бальбоа Адриан 1 (1) 0.13
Пардо Франко 1 0.13
Marcos Mosqueira 1 0.13
Диале Мауро Луна 0 0
Mateo Del Blanco 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.38
Laurtaro Giaccone 1 0.13
Рубен Марко 1 0.13
Facundo Mallo 1 0.13
Копетти Энцо 1 0.13
Alan Rodriguez2 1 0.13
Luca Martinez Dupuy 1 0.13
Fabricio Oviedo 1 0.13
Ловера Максимилиано 0 0
Victor Malcorra 0 0
Комар Хуан 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Хименес Хуан 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 6 0
Корвалан Клаудио 1 1
Питтон Бруно 1 1
Питтон Мауро 2 0
Пардо Франко 2 0
Вера Федерико 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Бальбоа Адриан 0 1
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Enzo Roldan 1 0
Домина Жеронимо 1 0
Lautaro Vargas 1 0
Фаскендини Валентин 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 3 0
Carlos Quintana 2 0
Рубен Марко 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Хименес Хуан 2 0
Мартинес Маурисио 1 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Facundo Mallo 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Kevin Ortiz 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
6
Унион Санта-Фе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Росарио Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
4
40%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1
Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Унион Санта-Фе
 8 5 2 1 9 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 10 - 6 14
7.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
8.
Бельграно
 8 4 2 2 13 - 13 14
9.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
10.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
11.
Архентинос Хуниорс
 8 4 0 4 8 - 11 12
12.
Бока Хуниорс
 8 3 3 2 10 - 6 12
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
14.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
15.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
17.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
18.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
19.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
20.
Росарио Сентраль
 8 2 3 3 11 - 10 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
25.
Банфилд
 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 5 3 7 - 12 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
3.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Унион Санта-Фе
 4 4 0 0 6 - 1 12
5.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
8.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
9.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
12.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
13.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Бока Хуниорс
 3 2 1 0 4 - 0 7
15.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
18.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
19.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
20.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
21.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
22.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
23.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
12.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Банфилд
 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Франко Ибарра получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Эмануэль Коронель получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Копетти Энцо пробил пенальти, но не смог забить!
  • 84'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Джонатан Давид Гомес получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Симон Риверо уходит с поля. Энцо Ролдан выходит вместо него
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    • 46'
      Питтон Бруно уходит с поля. Матео Дель Бланко выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Лаутаро Варгас получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Рубен Марко получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Хоакин Москейра получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Кампас Хаминтон получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Juan Gimenez получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль онлайн

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