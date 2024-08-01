Тур: 7.
3:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолКавани Эдинсон
27' Желтая карточкаФернандес Пол
53' Желтая карточкаCristian Nunez
2:0
56' ГолМерентиель Мигель
64' Желтая карточкаРодригес Йонатан
64' Желтая карточкаФигаль Хорхе
85' Желтая карточкаMauricio Roldan
89' Желтая карточкаEzequiel Bonifacio
3:0
90' ГолJabes Saralegui
90'+6
Ход матча
22'
1:0
27'
53'
56'
64'
64'
85'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Mateo Mendia
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Facundo Vila
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Бока Хуниорс
Банфилд
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
21 матч
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.73
Среднее время на гол
50
123
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.64
0.9
Среднее время на гол
141
100
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.19
0.81
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
111
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|4 (1)
|0.5
|Фернандес Игнасио
|2
|0.25
|Кавани Эдинсон
|2
|0.25
|Jabes Saralegui
|1
|0.13
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Медина Кристиан
|0
|0
|Агирре Брайан I
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.5
|Jesus Soraire
|1
|0.13
|Alejandro Maciel
|1
|0.13
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|5
|0
|Бланко Лаутаро
|3
|0
|Рохо Маркос
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|4
|1
|Cristian Nunez
|4
|0
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Ezequiel Bonifacio
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Банфилд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Банфилд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
50%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Банфилд
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
35
17
26
17
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5