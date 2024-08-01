☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 7.
Бока Хуниорс
3:0
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
22' Гол
Кавани Эдинсон
27' Желтая карточка
Фернандес Пол
53' Желтая карточка
Cristian Nunez
2:0
56' Гол
Мерентиель Мигель
64' Желтая карточка
Родригес Йонатан
64' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
85' Желтая карточка
Mauricio Roldan
89' Желтая карточка
Ezequiel Bonifacio
3:0
90' Гол
Jabes Saralegui
90'+6
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
5
Медель
Гари
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
30
Tomas
Belmonte
8
Фернандес
Пол
19
Мартеджани
Агустин
7
Себальос
Эсекиэль
10
Кавани
Эдинсон
16
Мерентиель
Мигель
1
Facundo
Sanguinetti
6
Энрике
Гиллермо
4
Alejandro
Maciel
47
Gabriel
Aranda
33
Инсуа
Эмануэль
11
Ignacio
Rodriguez
32
Родригес
Йонатан
5
Cristian
Nunez
14
Гальван
Бриан
18
Mauricio
Roldan
39
Marcos
Echeverria
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Банфилд

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

21 матч

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
0:0
КДМЭП
1:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1
ТМК
1:1
П
0:2
П
3:0
КА
3:0
П
1:1
П
1:1
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
0:1
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.73

Среднее время на гол

50
123

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.64
0.9

Среднее время на гол

141
100

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.19
0.81

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
111

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 4 (1) 0.5
Фернандес Игнасио 2 0.25
Кавани Эдинсон 2 0.25
Jabes Saralegui 1 0.13
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Медина Кристиан 0 0
Агирре Брайан I 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 (1) 0.5
Jesus Soraire 1 0.13
Alejandro Maciel 1 0.13
Матиас Гонсалез 0 0
Bruno Christian Sepulveda 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Mauricio Roldan 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 5 0
Бланко Лаутаро 3 0
Рохо Маркос 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Фигаль Хорхе 2 0
Лема Кристиан 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Адвинкула Луис 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Медина Кристиан 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Горосито Дилан 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 4 1
Cristian Nunez 4 0
Инсуа Эмануэль 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Mauricio Roldan 2 0
Матиас Гонсалез 1 0
Ezequiel Bonifacio 1 0
Jesus Soraire 1 0
Milton Gimenez 1 0
Yvo Calleros 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Банфилд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Банфилд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
50%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Банфилд

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Унион Санта-Фе
 8 5 2 1 9 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 10 - 6 14
7.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
8.
Бельграно
 8 4 2 2 13 - 13 14
9.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
10.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
11.
Архентинос Хуниорс
 8 4 0 4 8 - 11 12
12.
Бока Хуниорс
 8 3 3 2 10 - 6 12
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 3 2 9 - 6 12
14.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
15.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 6 11
17.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
18.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
19.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
20.
Росарио Сентраль
 8 2 3 3 11 - 10 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
25.
Банфилд
 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 5 3 7 - 12 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
3.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Унион Санта-Фе
 4 4 0 0 6 - 1 12
5.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
8.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
9.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
12.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
13.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
14.
Бока Хуниорс
 3 2 1 0 4 - 0 7
15.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 3 - 2 7
18.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
19.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
20.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
21.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
22.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
23.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
12.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
20.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
21.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Банфилд
 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Адвинкула Луис сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Кавани Эдинсон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бока Хуниорс 3:0 Банфилд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный