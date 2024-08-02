☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Заглембе Любин
1:0
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
18' Желтая карточка
Холевяк Матеуш
39' Желтая карточка
Хладун Доминик
1:0
53' Гол
Igor Orlikowski
56' Желтая карточка
Благаич Яков
84' Желтая карточка
Marek Mroz
90' Желтая карточка
Сейк Вацлав
90'+4
30
Хладун
Доминик
13
Mateusz
Grzybek
31
Igor
Orlikowski
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
21
Пьенько
Томаш
7
Marek
Mroz
17
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
1
Kewin
Komar
67
Ревенко
Иоан-Кэлин
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
33
Абрамович
Давид
14
Jacub
Serafin
5
Konrad
Stepien
11
Холевяк
Матеуш
17
Радецки
Матеуш
6
Ли
Чжин-Хен
35
Косидис
Михаил
Заглембе Любин
4-2-3-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Пуща Неполомице

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
2:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьенько Томаш 1 0.33
Igor Orlikowski 1 0.33
Курминовски Давид 1 (1) 0.33
Дабровски Дамьян 0 0
Вдовяк Матеуш 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jacub Serafin 1 0.33
Косидис Михаил 1 0.33
Ли Чжин-Хен 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 0 1
Хладун Доминик 1 0
Marek Mroz 1 0
Сейк Вацлав 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konrad Stepien 2 0
Холевяк Матеуш 1 0
Абрамович Давид 1 0
Крачун Артур 1 0
Благаич Яков 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Заглембе Любин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Заглембе Любин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0
Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1
ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0

Результаты матчей

Заглембе Любин
Пуща Неполомице

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Погонь Щецин
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Краковия
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Ракув
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Лех
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
ГКС Катовице
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Погонь Щецин
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лех
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Легия Лима Лукас II 2
Лех Исхак Микаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 2
Ягеллония Белосток Slawomir Abramowicz 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Хладун Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 18'
      Холевяк Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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