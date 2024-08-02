☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: .
Гразер
2:3
Второй тайм: 90+'
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Росенбергер Бенжамен
0:2
6' Гол
Доргелес Нене
1:2
10' Гол
Michael Lang2
2:2
18' Гол
Вучич Ромео
2:3
45' Пенальти
Конате Карим
78' Желтая карточка
Италиано Джейкоб
86' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
90' Желтая карточка
Atsushi Zaizen
1
Jakob
Meierhofer
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
15
Lukas
Graf
21
Michael
Lang2
27
Росенбергер
Бенжамен
13
Marco
Perchtold
7
Сатин
Мурат
28
Фризер
Доминик
10
Christian
Lichtenberger
12
Вучич
Ромео
1
Бласвих
Янис
70
Дедич
Амар
6
Беду
Самсон
4
Бланк
Хендри
3
Терзич
Алекса
7
Капальдо
Николас
15
Дьямбу
Мамади
14
Кьергаард
Мауриц
28
Adam
Daghim
19
Конате
Карим
45
Доргелес
Нене
Гразер
3-4-2-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

История личных встреч

Гразер
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:4
К
0:6

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
6

Среднее время на гол

30
15

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

1.5
5

Тотал матчей

6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
18

Бомбардиры внутри турнира

Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вучич Ромео 1 1
Michael Lang2 1 1
Christian Lichtenberger 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доргелес Нене 1 1
Конате Карим 1 (1) 1

Карточки

Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Италиано Джейкоб 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 1 0

Результаты последних матчей

Гразер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1
Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3 Гразер - Санкт-Пёльтен 3:1 Лиферинг - Гразер 2:0 Гразер - Леобен 1:1 Рид - Гразер 0:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Гразер - СВ Лафниц 1:1 Штурм-2 - Гразер 0:1 Гразер - Фёрст Вена 2:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2
Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0
Команда И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гразер
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Зальцбург
 3:2 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гразер
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Гразер
 2:3 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Гразер Вучич Ромео 1 (1)
Гразер Michael Lang2 1
Ред Булл Зальцбург Доргелес Нене 1
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 1
Гразер Christian Lichtenberger 0 (1)
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 47'
      Г О О О О Л - Конате Карим из команды Ред Булл Зальцбург забивает с точки!
    • 18'
      Christian Lichtenberger сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Вучич Ромео бьет в цель!
    • 10'
      Вучич Ромео сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Michael Lang бьет в цель!
    • 6'
      Г О О О О Л - Доргелес Нене бьет в цель!
    • 4'
      Г О О О О Л - Росенбергер Бенжамен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится ничьей.
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    Гразер
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    9.40
    8.93
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    5.50
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