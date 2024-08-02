Тур: 1. Стадион: Меркур-Арена.
2:3
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
4' Гол в свои воротаРосенбергер Бенжамен
0:2
6' ГолДоргелес Нене
1:2
10' ГолMichael Lang2
2:2
18' ГолВучич Ромео
2:3
45' ПенальтиКонате Карим
78' Желтая карточкаИталиано Джейкоб
86' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
90' Желтая карточкаAtsushi Zaizen
Ход матча
4'
6'
0:2
10'
1:2
18'
45'
2:3
78'
86'
90'
15
Lukas
Graf
12
Вучич
Ромео
70
Дедич
Амар
28
Adam
Daghim
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Lukas GrafЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
- Запасные игроки
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gernot Messner
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Adam DaghimНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pepijn Lijnders
История личных встреч
Гразер
Ред Булл Зальцбург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
3
6
Среднее время на гол
30
15
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
1.5
5
Тотал матчей
6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
18
Бомбардиры внутри турнира
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вучич Ромео
|1
|1
|Michael Lang2
|1
|1
|Christian Lichtenberger
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доргелес Нене
|1
|1
|Конате Карим
|1 (1)
|1
Карточки
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Италиано Джейкоб
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
Результаты последних матчей
Гразер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1
Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3 Гразер - Санкт-Пёльтен 3:1 Лиферинг - Гразер 2:0 Гразер - Леобен 1:1 Рид - Гразер 0:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Гразер - СВ Лафниц 1:1 Штурм-2 - Гразер 0:1 Гразер - Фёрст Вена 2:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2
Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|2:3
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|3:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|2:3
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|2:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Гразер
|Вучич Ромео
|1 (1)
|Гразер
|Michael Lang2
|1
|Ред Булл Зальцбург
|Доргелес Нене
|1
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|1
|Гразер
|Christian Lichtenberger
|0 (1)