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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Гразер
2:3
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Росенбергер Бенжамен
0:2
6' Гол
Доргелес Нене
1:2
10' Гол
Michael Lang2
2:2
18' Гол
Вучич Ромео
2:3
45' Пенальти
Конате Карим
78' Желтая карточка
Италиано Джейкоб
86' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
90' Желтая карточка
Atsushi Zaizen
90'+5
1
Jakob
Meierhofer
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
15
Lukas
Graf
21
Michael
Lang2
27
Росенбергер
Бенжамен
13
Marco
Perchtold
7
Сатин
Мурат
28
Фризер
Доминик
10
Christian
Lichtenberger
12
Вучич
Ромео
1
Бласвих
Янис
70
Дедич
Амар
6
Беду
Самсон
4
Бланк
Хендри
3
Терзич
Алекса
7
Капальдо
Николас
15
Дьямбу
Мамади
14
Кьергаард
Мауриц
28
Adam
Daghim
19
Конате
Карим
45
Доргелес
Нене
Гразер
3-4-2-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

История личных встреч

Гразер
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:4
К
0:6

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
6

Среднее время на гол

30
15

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

1.5
5

Тотал матчей

6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
18

Бомбардиры внутри турнира

Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вучич Ромео 1 1
Michael Lang2 1 1
Christian Lichtenberger 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доргелес Нене 1 1
Конате Карим 1 (1) 1

Карточки

Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Италиано Джейкоб 1 0
Atsushi Zaizen 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 1 0

Результаты матчей

Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гразер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1
Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3 Гразер - Санкт-Пёльтен 3:1 Лиферинг - Гразер 2:0 Гразер - Леобен 1:1 Рид - Гразер 0:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Гразер - СВ Лафниц 1:1 Штурм-2 - Гразер 0:1 Гразер - Фёрст Вена 2:2
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2
Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0

Результаты матчей

Гразер
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гразер
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Гразер
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Гразер Вучич Ромео 1 (1)
Гразер Michael Lang2 1
Ред Булл Зальцбург Доргелес Нене 1
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 1
Гразер Christian Lichtenberger 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гразер Италиано Джейкоб 1
Гразер Atsushi Zaizen 1
Ред Булл Зальцбург Гурна-Дуат Люка 1
Весь список
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