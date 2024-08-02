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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Гурник Забже
0:0
Второй тайм: 83'
Погонь Щецин
0'

Ход матча

55'
 
Кужава Рафал
Горгон Александр
70'
 
Леонардо Родригес
Кутрис Леонардо
71'
 
Гамбоа Жоау
Гросицки Камил
80'
Захович Лука
Подольски Лукас
 
80'
Хеллебранд Патрик
Нашименту Филипе
 
80'
Taofeek Ismaheel
Kamil Lukoszek
 
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Погонь Щецин
4.20
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3.80
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4.80
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Все Коэффициенты
25
Шромник
Михал
22
Санчес
Мануэль
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
23
Нашименту
Филипе
18
Амброс
Лукас
10
Подольски
Лукас
17
Kamil
Lukoszek
44
Букса
Александр
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
22
Бичахчян
Ваан
19
Kacper
Lukasiak
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Гурник Забже
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Забже
Погонь Щецин

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

27 матчей

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.5%
51.9%
29.6%
5 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
К
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
EFR
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.36

Среднее время на гол

68
66

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.43
0.92

Среднее время на гол

63
97

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.37
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

65
78

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Мануэль 1 0.33
Расак Дамиан 1 0.33
Захович Лука 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 (1) 1
Kacper Lukasiak 1 0.33
Patryk Paryzek 1 0.33
Гросицки Камил 0 0
Кутрис Леонардо 0 0
Бичахчян Ваан 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Подольски Лукас 1 0
Яницки Рафал 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульвестад Фредрик 1 0
Вальквист Линус 1 0
Кужава Рафал 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3
Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2
Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2

Результаты матчей

Гурник Забже
Погонь Щецин

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Погонь Щецин
 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Краковия
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Ракув
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Лех
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
ГКС Катовице
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Гурник Забже
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Погонь Щецин
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Гурник Забже
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Погонь Щецин
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Гурник Забже
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лех
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Легия Лима Лукас II 2
Лех Исхак Микаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 2
Ягеллония Белосток Slawomir Abramowicz 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Погонь Щецин
4.20
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