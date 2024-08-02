☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Гурник Забже
1:0
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
83' Гол
Захович Лука
90'+4
25
Шромник
Михал
22
Санчес
Мануэль
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
23
Нашименту
Филипе
18
Амброс
Лукас
10
Подольски
Лукас
17
Kamil
Lukoszek
44
Букса
Александр
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
22
Бичахчян
Ваан
19
Kacper
Lukasiak
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Гурник Забже
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Забже
Погонь Щецин

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

27 матчей

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.5%
51.9%
29.6%
5 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
К
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
EFR
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.36

Среднее время на гол

68
66

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.43
0.92

Среднее время на гол

63
97

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.37
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

65
78

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 1 0.33
Расак Дамиан 1 0.33
Санчес Мануэль 1 0.33
Кодзуки Соитиро 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 (1) 1
Kacper Lukasiak 1 0.33
Patryk Paryzek 1 0.33
Гросицки Камил 0 0
Кутрис Леонардо 0 0
Бичахчян Ваан 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Подольски Лукас 1 0
Яницки Рафал 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульвестад Фредрик 1 0
Вальквист Линус 1 0
Кужава Рафал 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Гурник Забже
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3
Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2
Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2

Результаты матчей

Гурник Забже
Погонь Щецин

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Краковия
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Погонь Щецин
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Ракув
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Лех
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
ГКС Катовице
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лех
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Легия Лима Лукас II 2
Лех Исхак Микаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 2
Ягеллония Белосток Slawomir Abramowicz 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Гурник Забже 1:0 Погонь Щецин онлайн

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