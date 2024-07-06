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Стадион: .
Испания
FIFA #8
 
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Франция
FIFA #2
Прогнозы 131
Испания 66.4% (87)
X 5.3% (7)
Франция 28.2% (37)
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Испания
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Испания
Франция

История личных встреч

Испания
Франция

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
1:2
ТМС
0:2
ТМС
1:0
ММ
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:1
Е2
2:0
ТМС
0:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
0.8

Среднее время на гол

360
112

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Фабиан 2 0.4
Ольмо Дани 2 0.4
Уильямс Нико 1 0.2
Мората Альваро 1 0.2
Родри Эрнандес 1 0.2
Карвахаль Даниэль 1 0.2
Мерино Микель 1 0.2
Торрес Ферран 1 0.2
Ямаль Ламин 0 0
Оярсабаль Микель 0 0
Педри 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 1 (1) 0.2

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 2 1
Родри Эрнандес 3 0
Мората Альваро 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Руис Фабиан 1 0
Унай Симон 1 0
Торрес Ферран 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Дембеле Усман 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Салиба Вильям 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Испания
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Франция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

10
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

11
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
100%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0
Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0
Франция
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0
Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3

Результаты матчей

Испания
Франция

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Испания
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
4
3.5
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
3 Португалия
0 Словения
1 Франция
0 Бельгия
0 Румыния
3 Нидерланды
1 Австрия
2 Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
2 Испания
1 Германия
3 Португалия
5 Франция
2 Нидерланды
1 Турция
6 Англия
4 Швейцария
1/2 финала
Испания
Франция
Нидерланды
Англия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Нидерланды Гакпо Коди 3 (1)
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Испания Руис Фабиан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Карвахаль Даниэль 1 2
Испания Родри Эрнандес 3
Швейцария Видмер Сильван 3
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Мората Альваро 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июля 2024, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 131
    Испания 66.4% (87)
    X 5.3% (7)
    Франция 28.2% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Франция
    2.70
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    3.05
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    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания - Франция

    Исход игры
    Испания
    66.7% (90)
    Ничья
    5.9% (8)
    Франция
    27.4% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.9% (33)
    Меньше
    43.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (36)
    Нет
    37.93% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    15.6% (21)
    1:0 Испания
    10.4% (14)
    1:2 Франция
    6.7% (9)
    2:0 Испания
    4.4% (6)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
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    Испания
    Франция
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