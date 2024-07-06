Стадион: Альянц Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
-
Главный тренер: Дешам Дидье
История личных встреч
Испания
Франция
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
0.8
Среднее время на гол
360
112
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руис Фабиан
|2
|0.4
|Ольмо Дани
|2
|0.4
|Уильямс Нико
|1
|0.2
|Мората Альваро
|1
|0.2
|Родри Эрнандес
|1
|0.2
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.2
|Мерино Микель
|1
|0.2
|Торрес Ферран
|1
|0.2
|Ямаль Ламин
|0
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|0
|Педри
|0
|0
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|1 (1)
|0.2
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|2
|1
|Родри Эрнандес
|3
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Руис Фабиан
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|2
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
Результаты матчей
Испания
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Испания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Испания
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Франция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
10
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
1
10%
0
0%
91-120
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
11
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
100%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0
Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0
Франция
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0
Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3
Результаты матчей
Испания
Франция
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Испания
Франция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|3
|Германия
|Мусиала Джамал
|3
|Испания
|Руис Фабиан
|2 (2)
|Испания
|Карвахаль Даниэль
|1 2
|Испания
|Родри Эрнандес
|3
|Швейцария
|Видмер Сильван
|3
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Мората Альваро
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания - Франция
Исход игры
Испания
66.7% (90)
Ничья
5.9% (8)
Франция
27.4% (37)
Тотал 2.5
Больше
56.9% (33)
Меньше
43.1% (25)
Обе команды забьют
Да
62.07% (36)
Нет
37.93% (22)
Популярный счёт
2:1 Испания
15.6% (21)
1:0 Испания
10.4% (14)
1:2 Франция
6.7% (9)
2:0 Испания
4.4% (6)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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