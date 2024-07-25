Тур: 3.
1:1
Конец матча
Ход матча
22'
1:0
63'
1:1
70'
8
Newton
45
Кайке
Артур
100
Eder1
2
Тинга
I
4
Тити
88
Саша
Лукас
22
Пикашу
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
-
100 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
-
33 WalissonЗащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Erick Garcia
-
-
25 Alisson III
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
-
20 Дуду V1
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Крисьюма
Форталеза Сеара
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|5
|0.29
|Кайке Артур
|3
|0.18
|Боласье Янник
|2
|0.12
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.12
|Gustavo Barreto
|2
|0.12
|Трауко Мигель
|2
|0.12
|Renato Kayzer
|2
|0.12
|Fellipe Mateus
|2
|0.12
|Marcelo Hermes
|1
|0.06
|Rodrigo Fagundes
|1
|0.06
|Newton
|1
|0.06
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.06
|Higor Meritao
|1
|0.06
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Роналд
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.44
|Почеттино Томас
|3
|0.17
|Лопес Брено
|2
|0.11
|Пикашу Яго
|1
|0.06
|Эркулес
|1
|0.06
|Мачука Иманоль
|1
|0.06
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.06
|Тинга I
|1
|0.06
|Пачеко Бруно
|1
|0.06
|Наварро Кевин
|1
|0.06
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Мариньо
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
|Moises Vieira
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|4
|2
|Rodrigo Fagundes
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Роналд
|4
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Newton
|2
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Marcelo Hermes
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Fellipe Mateus
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Walisson
|1
|0
|Кайке Артур
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|7
|0
|Бритес Эмануэль
|5
|1
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|0
|Эркулес
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Тити
|3
|0
|Пикашу Яго
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|Renato Kayzer
|1
|1
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
2
Крисьюма
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Форталеза Сеара
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
7
16
Крисьюма
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Форталеза Сеара
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
3
60%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
33%
4
25%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
43%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Забито
24
21
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 12
0 Не забивали 4
2
8%
3
14%
1-15
1
4%
5
24%
16-30
6
25%
4
19%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
4
17%
5
24%
61-75
5
21%
1
5%
76-90
Пропущено
27
20
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
2
7%
3
15%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
7
35%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
6
22%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1
Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0
Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1
Результаты матчей
Крисьюма
Форталеза Сеара
Точный счет
1:1
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
1
6 раз 60%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 50%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:1
5 раз 29%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 71%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
512
Больше Меньше
612
116
315
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|19
|12
|4
|3
|31 - 16
|40
|2.
|1:0
|18
|11
|4
|3
|31 - 18
|37
|3.
|18
|11
|3
|4
|27 - 13
|36
|4.
|18
|9
|6
|3
|23 - 18
|33
|5.
|18
|10
|2
|6
|25 - 20
|32
|6.
|2:2
|19
|9
|5
|5
|28 - 20
|32
|7.
|18
|9
|3
|6
|27 - 22
|30
|8.
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|9.
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|25 - 25
|25
|11.
|18
|7
|2
|9
|20 - 28
|23
|12.
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|13.
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|14.
|17
|4
|6
|7
|24 - 27
|18
|15.
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|16.
|17
|4
|5
|8
|18 - 22
|17
|17.
|0:1
|19
|4
|3
|12
|19 - 31
|15
|18.
|16
|4
|2
|10
|12 - 20
|14
|19.
|17
|2
|5
|10
|13 - 24
|11
|20.
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|2.
|10
|7
|3
|0
|17 - 6
|24
|3.
|2:2
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 6
|22
|5.
|9
|7
|0
|2
|14 - 6
|21
|6.
|2:2
|10
|6
|2
|2
|15 - 8
|20
|7.
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|8.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|14 - 10
|19
|9.
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|10.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|13.
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|15.
|9
|2
|5
|2
|12 - 14
|11
|16.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|17.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|2.
|2:2
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|6 - 15
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|12 - 13
|7
|14.
|9
|2
|0
|7
|6 - 14
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|16.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|17.
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|18.
|9
|1
|1
|7
|4 - 13
|4
|19.
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
|20.
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Крисьюма
|Аллано Лима
|2 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7