☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 3.
Крисьюма
1:1
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
6' Желтая карточка
Аугусто Педро
1:0
22' Гол
Трауко Мигель
1:1
63' Гол
Лусеро Хуан Мартин
90'+6
1
Gustavo
XII
13
Jonatan
Moreira
III
3
Rodrigo
Fagundes
4
Анхель
Вилькер
14
Трауко
Мигель
5
Higor
Meritao
8
Newton
7
Fellipe
Mateus
22
Marcelo
Hermes
45
Кайке
Артур
100
Eder1
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
28
Аугусто
Педро
88
Саша
Лукас
22
Пикашу
Яго
21
Moises
Vieira
9
Лусеро
Хуан
Мартин
39
Мачука
Иманоль
Крисьюма
4-4-2
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Крисьюма
Форталеза Сеара

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:0
СB
2:0
СB
2:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 5 0.29
Кайке Артур 3 0.18
Боласье Янник 2 0.12
Клаудиньо Родригес 2 0.12
Gustavo Barreto 2 0.12
Трауко Мигель 2 0.12
Renato Kayzer 2 0.12
Fellipe Mateus 2 0.12
Marcelo Hermes 1 0.06
Rodrigo Fagundes 1 0.06
Newton 1 0.06
Фигейреду Тобиаш 1 0.06
Higor Meritao 1 0.06
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Роналд 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.44
Почеттино Томас 3 0.17
Лопес Брено 2 0.11
Пикашу Яго 1 0.06
Эркулес 1 0.06
Мачука Иманоль 1 0.06
Кушчевич Бенхамин 1 0.06
Тинга I 1 0.06
Пачеко Бруно 1 0.06
Наварро Кевин 1 0.06
Бритес Эмануэль 0 0
Роша Педро 0 0
Мариньо 0 0
Аугусто Педро 0 0
Moises Vieira 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 4 2
Rodrigo Fagundes 5 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Роналд 4 0
Клаудиньо Родригес 3 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Трауко Мигель 1 1
Newton 2 0
Боласье Янник 2 0
Marcelo Hermes 2 0
Alisson III 2 0
Matheus XV 2 0
Fellipe Mateus 2 0
Higor Meritao 2 0
Walisson 1 0
Кайке Артур 1 0
Claudio Tencati 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 7 0
Бритес Эмануэль 5 1
Лусеро Хуан Мартин 5 0
Эркулес 3 1
Почеттино Томас 4 0
Тити 3 0
Пикашу Яго 3 0
Лопес Брено 3 0
Кушчевич Бенхамин 1 1
Renato Kayzer 1 1
Leandro Martinez I 2 0
Пачеко Бруно 2 0
Саша Лукас 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Кардона Томас 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Россетто Матеус 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
2
Крисьюма
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Форталеза Сеара
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

7
16
Крисьюма
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Форталеза Сеара
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
3
60%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
1
8%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
33%
4
25%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
43%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Забито

24
21
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 12
0 Не забивали 4
2
8%
3
14%
1-15
1
4%
5
24%
16-30
6
25%
4
19%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
4
17%
5
24%
61-75
5
21%
1
5%
76-90

Пропущено

27
20
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
2
7%
3
15%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
7
35%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
6
22%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1
Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0
Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1

Результаты матчей

Крисьюма
Форталеза Сеара

Точный счет

1:1
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
1
6 раз 60%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 50%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:1
5 раз 29%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 71%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
12
1.5
Больше Меньше
6
12
1
16
2.5
3
15
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:2 19 12 4 3 31 - 16 40
2.
Фламенго
 1:0 18 11 4 3 31 - 18 37
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 11 3 4 27 - 13 36
4.
Форталеза Сеара
 18 9 6 3 23 - 18 33
5.
Крузейро
 18 10 2 6 25 - 20 32
6.
Сан-Паулу
 2:2 19 9 5 5 28 - 20 32
7.
Байя
 18 9 3 6 27 - 22 30
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 4 6 20 - 17 25
9.
Ред Булл Брагантино
 17 7 4 6 22 - 20 25
10.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
11.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
12.
Жувентуде
 17 5 6 6 19 - 22 21
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 4 5 12 - 12 19
14.
Крисьюма
 17 4 6 7 24 - 27 18
15.
Коринтианс
 18 4 6 8 15 - 23 18
16.
Куяба
 17 4 5 8 18 - 22 17
17.
Витория
 0:1 19 4 3 12 19 - 31 15
18.
Гремио
 16 4 2 10 12 - 20 14
19.
Флуминенсе
 17 2 5 10 13 - 24 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
2.
Форталеза Сеара
 10 7 3 0 17 - 6 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:2 9 7 1 1 16 - 5 22
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 7 1 2 16 - 6 22
5.
Байя
 9 7 0 2 14 - 6 21
6.
Сан-Паулу
 2:2 10 6 2 2 15 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 8 6 1 1 13 - 7 19
8.
Фламенго
 1:0 9 6 1 2 14 - 10 19
9.
Жувентуде
 9 5 4 0 13 - 4 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 8 3 4 1 11 - 7 13
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Витория
 0:1 10 3 1 6 11 - 15 10
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
18.
Флуминенсе
 8 1 4 3 9 - 11 7
19.
Куяба
 9 1 3 5 7 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1:0 9 5 3 1 17 - 8 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:2 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 11 - 7 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 2:2 9 3 3 3 13 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 2 3 6 - 6 11
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
10.
Байя
 9 2 3 4 13 - 16 9
11.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 3 5 9 - 14 9
12.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
13.
Крисьюма
 8 2 1 5 12 - 13 7
14.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
15.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
16.
Витория
 0:1 9 1 2 6 8 - 16 5
17.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
18.
Флуминенсе
 9 1 1 7 4 - 13 4
19.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
20.
Гремио
 7 0 1 6 3 - 11 1
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 7
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Крисьюма Аллано Лима 2 4
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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