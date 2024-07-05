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Тур: 1.
Факел
 
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Арсенал Тула
Прогнозы 18
Факел 61.1% (11)
X 27.8% (5)
Арсенал Тула 11.1% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Факел
Арсенал Тула

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ВДЗЦ
0:0
ВДЗЦ
4:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
112

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0
Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2
Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2024, осталось 1 день 4 часа 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 18
    Факел 61.1% (11)
    X 27.8% (5)
    Арсенал Тула 11.1% (2)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Факел - Арсенал Тула

    Исход игры
    Факел
    63.2% (12)
    Ничья
    26.3% (5)
    Арсенал Тула
    10.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (6)
    Меньше
    66.67% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (11)
    Нет
    38.89% (7)
    Популярный счёт
    1:0 Факел
    31.6% (6)
    1:1 Ничья
    26.3% (5)
    2:1 Факел
    26.3% (5)
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    Факел
    Арсенал Тула
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