Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
2DROTS
ФК Титан
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
2DROTS
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудаев Денис (DE GUDAI)
|1
|0.1
|Семенов Владислав (SEMIO)
|1
|0.1
ФК Титан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алтунин Антон
|1
|0.1
|Корж Константин (KORZH)
|1
|0.1
Карточки
Результаты матчей
2DROTS
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
ФК Титан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
2DROTS
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ФК Титан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
2DROTS
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
ФК Титан
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
2DROTS
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
2DROTS - ФК Титан 1:2 Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7
2DROTS - ФК Матч 5:1 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 2DROTS - Деньги Рокетов 2:0 2DROTS - Lotus 5:0 2DROTS - FC Bus 6:2 2DROTS - ФК 10 0:3 2DROTS - ЦСКА М (мол.) 1:1 2DROTS - Broke Boys 1:1 2DROTS - ФК Титан 0:1 2DROTS - Broke Boys 1:2 2DROTS - СД Фэмили 0:1 Амкал - 2DROTS 0:1 СД Фэмили - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 2DROTS - ФК Эгриси 0:0 Деньги Рокетов - 2DROTS 0:3
ФК Титан
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
2DROTS - ФК Титан 1:2 FC DMEDIA - ФК Титан 1:4 ФК Титан - FC DMEDIA 1:0 ФК Титан - ФК Кони 0:1
FC DMEDIA - ФК Титан 2:1 ФК Титан - FC Bus 2:1 ФК Титан - СКА-Ростов 5:1 ФК Титан - FC Fight Nights 1:0 ФК Титан - ФК Рома 3:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 2DROTS - ФК Титан 0:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 Broke Boys - ФК Титан 1:1 FC Fight Nights - ФК Титан 0:2 ФК Родина Медиа - ФК Титан 0:0 ФК 10 - ФК Титан 0:0 Broke Boys - ФК Титан 1:1 ФК Бей Беги - ФК Титан 0:5 ФК Титан - ФК Starmix 4:0 ФК Титан - FC Fight Nights 1:1
Результаты матчей
2DROTS
ФК Титан
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
6
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
2DROTS
ФК Титан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
52
33
34
24
34
15
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
73
55
46
37
46
28
46
19
28
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Broke Boys
|Майрович Максим
|2
|ФК Титан
|Алтунин Антон
|1
|Амкал
|Костюков Степан
|1
|Broke Boys
|Рахимов Алишер (РАХИМОВ АЛИШЕР)
|1
|Амкал
|Пичугин Максим (ПИЧА)
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч 2DROTS - ФК Титан
Исход игры
2DROTS
79.7% (102)
Ничья
10.2% (13)
ФК Титан
10.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (62)
Меньше
39.22% (40)
Обе команды забьют
Да
72.55% (74)
Нет
27.45% (28)
Популярный счёт
2:1 2DROTS
32.8% (42)
1:0 2DROTS
12.5% (16)
1:1 Ничья
9.4% (12)
2:0 2DROTS
8.6% (11)
1:2 ФК Титан
7.8% (10)
3:1 2DROTS
4.7% (6)
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