Тур: 6.
1:0
Перерыв
0'
13' Желтая карточкаMauricio Roldan
1:0
17' ГолAlejandro Maciel
39' Желтая карточкаNicolas Castro1
Ход матча
13'
17'
39'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Facundo Vila
-
-
-
-
-
-
-
31 Yvo Calleros
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
41 Rodrigo Melo
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Банфилд
Атлетико Тукуман
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
17 матчей
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.63
0.67
Среднее время на гол
144
135
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.65
0.71
Тотал матчей
2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
139
127
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.67
|Alejandro Maciel
|1
|0.17
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0.33
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0.17
|Renzo Tesuri
|1
|0.17
|Juan Infante
|0
|0
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|3
|1
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Cristian Nunez
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Mauricio Roldan
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Adrian Sanchez
|2
|0
|Nicolas Romero
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Банфилд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
3
Банфилд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0
Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0
Результаты матчей
Банфилд
Атлетико Тукуман
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|9.
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|10.
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|15.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|17.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|18.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|19.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|20.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|21.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|24.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|25.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|28.
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|10.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|15.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|19.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|22.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|23.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|27.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|4