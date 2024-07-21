Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаMauricio Roldan
1:0
17' ГолAlejandro Maciel
39' Желтая карточкаNicolas Castro1
54' Желтая карточкаJusto Giani
1:1
64' ГолRenzo Tesuri
74' Желтая карточкаJuan Iribarren
83' Желтая карточкаMatias De los Santos II
90'+4
Ход матча
13'
17'
39'
54'
64'
74'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Facundo Vila
-
-
-
-
-
-
-
31 Yvo Calleros
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
41 Rodrigo Melo
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Банфилд
Атлетико Тукуман
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
17 матчей
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.63
0.67
Среднее время на гол
144
135
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.65
0.71
Тотал матчей
2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
139
127
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.67
|Alejandro Maciel
|1
|0.17
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Tesuri
|2
|0.33
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0.33
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0.17
|Juan Infante
|0
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|0
|0
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|3
|1
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Cristian Nunez
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Mauricio Roldan
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Adrian Sanchez
|2
|0
|Nicolas Romero
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Matias De los Santos II
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Банфилд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
3
Банфилд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0
Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0
Результаты матчей
Банфилд
Атлетико Тукуман
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|4
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|5
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|4