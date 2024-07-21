  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 6.
Банфилд
1:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
13' Желтая карточка
Mauricio Roldan
1:0
17' Гол
Alejandro Maciel
39' Желтая карточка
Nicolas Castro1
54' Желтая карточка
Justo Giani
1:1
64' Гол
Renzo Tesuri
74' Желтая карточка
Juan Iribarren
83' Желтая карточка
Matias De los Santos II
90'+4
1
Facundo
Sanguinetti
29
Juan
Iribarren
4
Alejandro
Maciel
47
Gabriel
Aranda
33
Инсуа
Эмануэль
5
Cristian
Nunez
11
Ignacio
Rodriguez
8
Jesus
Soraire
10
Матиас
Гонсалез
14
Гальван
Бриан
18
Mauricio
Roldan
25
Tomas
Durso
16
Moises
Brandan
3
Matias
De
los
Santos
II
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
11
Nicolas
Castro1
40
Justo
Giani
19
Marcelo
Estigarribia2
Банфилд
4-1-4-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Банфилд
Атлетико Тукуман

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

17 матчей

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.8%
70.6%
17.6%
2 победы 12 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
0:3
КПЛ
0:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:1
ЛП
2:0
КДМЭП
0:2
С
1:2
С
1:2
С
0:0
П
3:0
ПБ
0:0
ПБ
0:0
ПБ
0:0
ПБ
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.63
0.67

Среднее время на гол

144
135

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.65
0.71

Тотал матчей

2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

139
127

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 (1) 0.67
Alejandro Maciel 1 0.17
Матиас Гонсалез 0 0
Bruno Christian Sepulveda 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Tesuri 2 0.33
Mateo Agustin Coronel 2 0.33
Marcelo Estigarribia2 1 0.17
Juan Infante 0 0
Luis Miguel Rodriguez 0 0
Joaquin Pereyra1 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 3 1
Инсуа Эмануэль 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Cristian Nunez 2 0
Матиас Гонсалез 1 0
Milton Gimenez 1 0
Yvo Calleros 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Mauricio Roldan 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renzo Tesuri 2 0
Adrian Sanchez 2 0
Nicolas Romero 2 0
Francisco Flores 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Matias De los Santos II 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Juan Infante 1 0
Justo Giani 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0

Результаты матчей

Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Банфилд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
3
Банфилд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0
Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0

Результаты матчей

Банфилд
Атлетико Тукуман

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Институто Кордоба
 6 4 1 1 10 - 5 13
6.
Бельграно
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Индепендьенте Ривадавия
 6 3 1 2 4 - 2 10
9.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 3 0 3 4 - 5 9
11.
Архентинос Хуниорс
 6 3 0 3 6 - 9 9
12.
Росарио Сентраль
 6 2 3 1 11 - 8 9
13.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
14.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
16.
Сармьенто
 6 2 1 3 7 - 8 7
17.
Атлетико Тукуман
 6 1 4 1 5 - 6 7
18.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 4 - 7 6
19.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 5 - 8 6
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Банфилд
 6 1 2 3 5 - 8 5
23.
Тигре
 6 1 2 3 5 - 10 5
24.
Барракас Сентраль
 6 1 1 4 3 - 8 4
25.
Дефенса и Хустисия
 5 0 3 2 3 - 6 3
26.
Годой Крус
 5 0 3 2 3 - 7 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 4 3 1 0 9 - 6 10
2.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 7 - 0 9
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
6.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
7.
Архентинос Хуниорс
 4 3 0 1 6 - 5 9
8.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
11.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
13.
Банфилд
 3 1 2 0 4 - 2 5
14.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 6 - 4 5
15.
Атлетико Тукуман
 3 1 2 0 3 - 2 5
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
19.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
20.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 1 1 1 - 1 4
21.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
22.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
23.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 3 0 1 2 1 - 4 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Уракан
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Сармьенто
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Индепендьенте Авельянеда
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Годой Крус
 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Химнасия Ла-Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
21.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Дефенса и Хустисия
 3 0 1 2 2 - 5 1
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
24.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
26.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 5 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Бельграно Хара Франко 4
Банфилд Milton Gimenez 4
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 5
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 3
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Банфилд 1:1 Атлетико Тукуман онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный