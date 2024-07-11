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Тур: 1.
Динамо Москва
 
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Спартак Москва
Прогнозы 86
Динамо Москва 11.6% (10)
X 29.1% (25)
Спартак Москва 59.3% (51)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Спартак Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Москва
Спартак Москва

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
42.9%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

38 матчей

26.3%
26.3%
47.4%
10 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

К
0:2
ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
1:0
К
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

1.16
1.42

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

25
35

Голов в среднем за матч

1.32
1.84

Среднее время на гол

68
48

Всего голов

47
62

Голов в среднем за матч

1.24
1.63

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

72
55

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0
Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0
Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2024, осталось 1 день 4 часа.



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    • Прогнозы 86
    Динамо Москва 11.6% (10)
    X 29.1% (25)
    Спартак Москва 59.3% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    2.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    11.6% (10)
    Ничья
    29.1% (25)
    Спартак Москва
    59.3% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.11% (51)
    Меньше
    32.89% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    92.11% (70)
    Нет
    7.89% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    37.2% (32)
    1:1 Ничья
    22.1% (19)
    2:1 Динамо Москва
    9.3% (8)
    2:2 Ничья
    5.8% (5)
    0:1 Спартак Москва
    5.8% (5)
    2:3 Спартак Москва
    3.5% (3)
    1:3 Спартак Москва
    2.3% (2)
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