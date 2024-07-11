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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Москва
Спартак Москва
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
42.9%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
38 матчей
26.3%
26.3%
47.4%
10 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
1.16
1.42
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
25
35
Голов в среднем за матч
1.32
1.84
Среднее время на гол
68
48
Всего голов
47
62
Голов в среднем за матч
1.24
1.63
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
72
55
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0
Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0
Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва
Исход игры
Динамо Москва
11.6% (10)
Ничья
29.1% (25)
Спартак Москва
59.3% (51)
Тотал 2.5
Больше
67.11% (51)
Меньше
32.89% (25)
Обе команды забьют
Да
92.11% (70)
Нет
7.89% (6)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
37.2% (32)
1:1 Ничья
22.1% (19)
2:1 Динамо Москва
9.3% (8)
2:2 Ничья
5.8% (5)
0:1 Спартак Москва
5.8% (5)
2:3 Спартак Москва
3.5% (3)
1:3 Спартак Москва
2.3% (2)
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