Тур: 1.
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История личных встреч
Спартак Москва
Динамо Москва
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
38 матчей
47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.9%
34.2%
36.9%
11 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
35
Голов в среднем за матч
1.32
1.84
Среднее время на гол
68
48
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
1.16
1.42
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
47
62
Голов в среднем за матч
1.24
1.63
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
72
55
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0
Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0
Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва
Исход игры
Спартак Москва
65% (39)
Ничья
23.3% (14)
Динамо Москва
11.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (36)
Меньше
30.77% (16)
Обе команды забьют
Да
90.38% (47)
Нет
9.62% (5)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
38.3% (23)
1:1 Ничья
18.3% (11)
1:2 Динамо Москва
8.3% (5)
1:0 Спартак Москва
6.7% (4)
3:2 Спартак Москва
5% (3)
2:2 Ничья
3.3% (2)
3:1 Спартак Москва
3.3% (2)
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