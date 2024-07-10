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Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Нидерланды
FIFA #7
1:1
Первый тайм: 19'
Англия
FIFA #5
0'
1:0
7' Гол
Симонс Хави
17' Желтая карточка
Дюмфрис Дензел
1:1
18' Пенальти
Кейн Гарри

Ход матча

7'
Симонс Хави
1:0
17'
Дюмфрис Дензел
 
18'
1:1
Кейн Гарри

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 567
Нидерланды 45.3% (257)
X 16.9% (96)
Англия 37.7% (214)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
22
Дюмфрис
Дензел
6
Де
Врей
Стефан
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
24
Схаутен
Йерди
14
Рейндерс
Тиджани
18
Мален
Дониэлл
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
10
Депай
Мемфис
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Гехи
Марк
12
Триппьер
Киран
7
Сака
Букайо
26
Майну
Кобби
4
Райс
Деклан
11
Фоден
Фил
10
Беллингем
Джуд
9
Кейн
Гарри
Нидерланды
4-2-3-1
Англия
3-4-2-1

История личных встреч

Нидерланды
Англия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
3:1
ТМС
0:1
ТМС
1:2
ТМС
2:3
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
2.5

Среднее время на гол

54
36

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.5
Мален Дониэлл 2 0.33
Симонс Хави 1 0.17
Депай Мемфис 1 0.17
Вегхорст Ваут 1 0.17
Де Врей Стефан 1 0.17
Аке Натан 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 0.33
Беллингем Джуд 2 0.33
Сака Букайо 1 0.17
Тони Айвен 0 0
Райс Деклан 0 0
Гехи Марк 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дейк Виргил 1 0
Аке Натан 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Симонс Хави 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гехи Марк 2 0
Триппьер Киран 1 0
Кейн Гарри 1 0
Фоден Фил 1 0
Галлахер Конор 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Майну Кобби 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
1
Нидерланды
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Нидерланды
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Англия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0
Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1
Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2

Результаты матчей

Нидерланды
Англия

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Англия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
1
4
1
4
2.5
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
3 Португалия
0 Словения
1 Франция
0 Бельгия
0 Румыния
3 Нидерланды
1 Австрия
2 Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
2 Испания
1 Германия
3 Португалия
5 Франция
2 Нидерланды
1 Турция
6 Англия
4 Швейцария
1/2 финала
2 Испания
1 Франция
Нидерланды
Англия
Финал
Испания
?

Топ бомбардиров
Испания Ольмо Дани 3 (2)
Нидерланды Гакпо Коди 3 (1)
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Весь список

Топ нарушителей
Испания Карвахаль Даниэль 1 2
Испания Родри Эрнандес 3
Швейцария Видмер Сильван 3
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Мората Альваро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Пенальти
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! КЕЙН! В левый нижний угол пробил капитан английской сборной. Вербрюгген направление удара угадал, однако парировать такой выстрел было практически нереально!
  • Желтая карточка
    20'
    Дюмфрис наказан жёлтой карточкой за нарушение против Кейна. 
  • Пенальти!
    19'
    Пенальти в ворота сборной Нидерландов! Немецкий рефери сам посмотрел момент с ударом Кейна и принял решение, что Дюмфрис всё-таки нарушил правила. Крайне довольны голландцы, но решение принято. 
  • Видеоповтор
    18'
    VAR впервые включается в игру сегодня. Пригласили видеоассистенты Цвайера к монитору, дабы он сам посмотрел повтор предыдущего эпизода. Велика вероятность, что англичане получат право на пенальти. 
  • Судья
    17'
    Довольно спорным получился предыдущий момент. Кейн успел пробить по воротам, а затем ему по ноге ударил Дюмфрис.  Посмотрим, какое решение примут арбитры. Возникает пауза в матче. 
  • Опасный момент
    16'
    МОМЕНТИЩЕ! Сака получил мяч в правой части штрафной, сместился в центр и пробил по воротам. Голландцы заблокировали попытку, но снаряд отскочил к Кейну, который с 10 метров стрельнул чуть выше перекладины!
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Беллингем с левого фланга отдал пас в центр на Кейна, который первым касание мяч подработал, а вторым с 27 метров пробил в левый нижний угол. Вербрюгген в падении парировал выстрел!
  • 14'
    Триппьер со стандарта с правого фланга выполнил кросс в дальнюю часть штрафной, Райс в одно касание прострелил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Ван Дейк, выбивший снаряд за боковую. 
  • Фол, нарушение
    13'
    И ещё одно нарушение от голландцев вблизи своей штрафной. Фоден правее центра тащил мяч вперёд, а его в спину откровенно толкнул Гакпо. Перспективный стандарт для номинальных гостей. 
  • 12'
    Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты сборной Англии. Фоден с левого фланга навесил к линии вратарской, Аке великолепно действовал на "втором этаже" и вынес мяч от владений Вербрюггена. 
  • Травма, повреждение
    11'
    Беллингем из Схаутен столкнулись на половине поля сборной Нидерландов. Головами врезались футболисты, поэтому медицинские бригады команд уже спешат оказать необходимую помощь. 
  • 10'
    Шикарный старт у нашего полуфинального матча. Очень интересно посмотреть, как англичане отреагируют на пропущенный мяч. Времени ещё очень много, дабы выровнять положение. 
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! СИМОНС! ВОТ ЭТО ПУШКА! Симонс перехватил мяч у Райса на чужой половине поля, после чего правее центра прорвался вперёд, а затем от линии штрафной пробил тонёхонько в дальний верхний угол! Без шансов для Пикфорда в этом моменте!
  • 8'
    Сака перехватил мяч у Гакпо на правом фланге и сместился практически на противоположный край, а вот найти интересных вариантов впереди футболист "Арсенала" не сумел. 
  • Офсайд
    7'
    Фоден долго владел мячом на левом фланге и сильно промедлил с передачей. В итоге, когда снаряд получил Триппьер он уже находился в очевидном офсайде. Заметно, что нервничают футболисты в стартовые минуты. 
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    • 6'
      Симонс прорвался вперёд по правому полуфлангу и отдал отличный проникающий пас к штрафной соперника, Мален мяч получил, но вот удержать его в своих ногах под прессингом двух защитников не сумел. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Фоден оказался с мячом в районе центральной линии поля, и против него нарушил правила Схаутен. Цвайер находился рядом с моментом, поэтому без промедления дал свисток. 
    • 4'
      Беллингем оттянулся в центральный круг, дабы начать атаку своей команды и чуть было не потерял мяч. Симонс был крайне близок к перехвату, однако снаряд всё равно остался у английских футболистов. 
    • Офсайд
      3'
      Дюмфрис со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд по правому флангу, Мален мяч получил, но он забрался в положение вне игры, о чём сразу же просигнализировал лайнсмен. 
    • 2'
      Голландцы вышли на эту встречу в оранжевом комплекте формы, футболисты сборной Англии играют в белых футболках и тёмных трусах. Ворота Пикфорда в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли англичане. 
    • До матча
    • У сборной Англии на шикарном уровне Евро проводит Джуд Беллингем. Игрок "Реала" отметился двумя забитыми мячами, причём гол в ворота словаков в рамках 1/8 финала спас англичан от позорного вылета на ранней стадии. 
    • В составе сборной Нидерландов великолепный турнир проводит Коди Гакпо. Футболист "Ливерпуля" уже успел забить три мяча, а в четвертьфинальном поединке против Турции приложил максимум усилий во время победного гола голландцев. 
    • Рассудит сегодняшнюю встречу Феликс Цвайер. Для немецкого арбитра это уже четвёртый матч на этом Евро. Что интересно, Цвайер уже работал на матче сборной Нидерландов на этом турнире. Это была встреча 1/8 финала, когда голландцы уверенно разобрались со сборной Румынии. 
    • Английскую сборную практически все критикуют на этом турнире за скучный и пассивный футбол, однако подопечные Гарета Саутгейта уже в полуфинале и имеют отличные шансы на выход в главный матч турнира. В рамках 1/8 финала англичане в дополнительное время сумели дожать сборную Словакии, а вот в четвертьфинале швейцарцы были переиграны только в серии пенальти. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BVB Stadion Dortmund. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нидерланды 1:1 Англия

    Исход игры
    Нидерланды
    46.3% (274)
    Ничья
    16.6% (98)
    Англия
    37.2% (220)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.97% (59)
    Меньше
    52.03% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (99)
    Нет
    19.51% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    6.8% (40)
    1:2 Англия
    4.9% (29)
    2:1 Нидерланды
    2.9% (17)
    1:0 Нидерланды
    1.9% (11)
    0:1 Англия
    1.7% (10)
    3:2 Нидерланды
    0.7% (4)
    2:2 Ничья
    0.7% (4)
    3:1 Нидерланды
    0.5% (3)
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