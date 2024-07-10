ОПАСНО! Беллингем с левого фланга отдал пас в центр на Кейна, который первым касание мяч подработал, а вторым с 27 метров пробил в левый нижний угол. Вербрюгген в падении парировал выстрел!

МОМЕНТИЩЕ! Сака получил мяч в правой части штрафной, сместился в центр и пробил по воротам. Голландцы заблокировали попытку, но снаряд отскочил к Кейну, который с 10 метров стрельнул чуть выше перекладины!

Довольно спорным получился предыдущий момент. Кейн успел пробить по воротам, а затем ему по ноге ударил Дюмфрис. Посмотрим, какое решение примут арбитры. Возникает пауза в матче.

VAR впервые включается в игру сегодня. Пригласили видеоассистенты Цвайера к монитору, дабы он сам посмотрел повтор предыдущего эпизода. Велика вероятность, что англичане получат право на пенальти.

Пенальти в ворота сборной Нидерландов! Немецкий рефери сам посмотрел момент с ударом Кейна и принял решение, что Дюмфрис всё-таки нарушил правила. Крайне довольны голландцы, но решение принято.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! КЕЙН! В левый нижний угол пробил капитан английской сборной. Вербрюгген направление удара угадал, однако парировать такой выстрел было практически нереально!

14' Триппьер со стандарта с правого фланга выполнил кросс в дальнюю часть штрафной, Райс в одно касание прострелил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Ван Дейк, выбивший снаряд за боковую.

13' И ещё одно нарушение от голландцев вблизи своей штрафной. Фоден правее центра тащил мяч вперёд, а его в спину откровенно толкнул Гакпо. Перспективный стандарт для номинальных гостей.

12' Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты сборной Англии. Фоден с левого фланга навесил к линии вратарской, Аке великолепно действовал на "втором этаже" и вынес мяч от владений Вербрюггена.

11' Беллингем из Схаутен столкнулись на половине поля сборной Нидерландов. Головами врезались футболисты, поэтому медицинские бригады команд уже спешат оказать необходимую помощь.

10' Шикарный старт у нашего полуфинального матча. Очень интересно посмотреть, как англичане отреагируют на пропущенный мяч. Времени ещё очень много, дабы выровнять положение.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! СИМОНС! ВОТ ЭТО ПУШКА! Симонс перехватил мяч у Райса на чужой половине поля, после чего правее центра прорвался вперёд, а затем от линии штрафной пробил тонёхонько в дальний верхний угол! Без шансов для Пикфорда в этом моменте!

8' Сака перехватил мяч у Гакпо на правом фланге и сместился практически на противоположный край, а вот найти интересных вариантов впереди футболист "Арсенала" не сумел.