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Стадион: .
Нидерланды
FIFA #7
 
Позже
Англия
FIFA #5
Прогнозы 116
Нидерланды 42.2% (49)
X 17.2% (20)
Англия 40.5% (47)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Англия
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История личных встреч

Нидерланды
Англия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
3:1
ТМС
0:1
ТМС
1:2
ТМС
2:3
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
2.5

Среднее время на гол

54
36

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.6
Мален Дониэлл 2 0.4
Депай Мемфис 1 0.2
Вегхорст Ваут 1 0.2
Де Врей Стефан 1 0.2
Симонс Хави 0 0
Аке Натан 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 0.4
Беллингем Джуд 2 0.4
Сака Букайо 1 0.2
Тони Айвен 0 0
Райс Деклан 0 0
Гехи Марк 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дейк Виргил 1 0
Аке Натан 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Симонс Хави 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гехи Марк 2 0
Триппьер Киран 1 0
Кейн Гарри 1 0
Фоден Фил 1 0
Галлахер Конор 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Майну Кобби 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
1
Нидерланды
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Нидерланды
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Англия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0
Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1
Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2

Результаты матчей

Нидерланды
Англия

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Англия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
1
4
1
4
2.5
1/8 финала
4 Испания
1 Грузия
2 Германия
0 Дания
3 Португалия
0 Словения
1 Франция
0 Бельгия
0 Румыния
3 Нидерланды
1 Австрия
2 Турция
2 Англия
1 Словакия
2 Швейцария
0 Италия
1/4 финала
2 Испания
1 Германия
3 Португалия
5 Франция
2 Нидерланды
1 Турция
6 Англия
4 Швейцария
1/2 финала
Испания
Франция
Нидерланды
Англия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Нидерланды Гакпо Коди 3 (1)
Грузия Микаутадзе Жорж 3 (1)
Словакия Шранц Иван 3
Германия Мусиала Джамал 3
Испания Руис Фабиан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Испания Карвахаль Даниэль 1 2
Испания Родри Эрнандес 3
Швейцария Видмер Сильван 3
Чехия Барак Антонин 1 1
Испания Мората Альваро 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 59 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 116
    Нидерланды 42.2% (49)
    X 17.2% (20)
    Англия 40.5% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Англия
    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нидерланды - Англия

    Исход игры
    Нидерланды
    43.2% (51)
    Ничья
    16.9% (20)
    Англия
    39.8% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.38% (32)
    Меньше
    39.62% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    83.02% (44)
    Нет
    16.98% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    16.9% (20)
    1:1 Ничья
    10.2% (12)
    2:1 Нидерланды
    6.8% (8)
    0:1 Англия
    3.4% (4)
    1:0 Нидерланды
    3.4% (4)
    3:1 Нидерланды
    1.7% (2)
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    Англия
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