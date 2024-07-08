Стадион: Сигнал Идуна Парк.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Нидерланды
Англия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
2.5
Среднее время на гол
54
36
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
50
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|0.6
|Мален Дониэлл
|2
|0.4
|Депай Мемфис
|1
|0.2
|Вегхорст Ваут
|1
|0.2
|Де Врей Стефан
|1
|0.2
|Симонс Хави
|0
|0
|Аке Натан
|0
|0
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|2
|0.4
|Беллингем Джуд
|2
|0.4
|Сака Букайо
|1
|0.2
|Тони Айвен
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
Карточки
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гехи Марк
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
Результаты матчей
Нидерланды
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
1
Нидерланды
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Англия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Нидерланды
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Англия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0
Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1
Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2 Англия - Франция 1:2
Результаты матчей
Нидерланды
Англия
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Нидерланды
Англия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
14
14
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3 (1)
|Грузия
|Микаутадзе Жорж
|3 (1)
|Словакия
|Шранц Иван
|3
|Германия
|Мусиала Джамал
|3
|Испания
|Руис Фабиан
|2 (2)
|Испания
|Карвахаль Даниэль
|1 2
|Испания
|Родри Эрнандес
|3
|Швейцария
|Видмер Сильван
|3
|Чехия
|Барак Антонин
|1 1
|Испания
|Мората Альваро
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нидерланды - Англия
Исход игры
Нидерланды
43.2% (51)
Ничья
16.9% (20)
Англия
39.8% (47)
Тотал 2.5
Больше
60.38% (32)
Меньше
39.62% (21)
Обе команды забьют
Да
83.02% (44)
Нет
16.98% (9)
Популярный счёт
1:2 Англия
16.9% (20)
1:1 Ничья
10.2% (12)
2:1 Нидерланды
6.8% (8)
0:1 Англия
3.4% (4)
1:0 Нидерланды
3.4% (4)
3:1 Нидерланды
1.7% (2)
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