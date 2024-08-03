Тур: 9.
1:3
Второй тайм: 54'
0'
1:0
6' ГолTomas Perez
1:1
13' ГолКаррильо Гидо
1:2
34' ГолПьятти Пабло
1:3
47' ГолКаррильо Гидо
Ход матча
6'
1:0
13'
1:1
34'
1:2
47'
1:3
26
Мендез
Начо
41
Tomas
Perez
31
Roman
Gomez
22
Перес
Энцо
10
Пьятти
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Roman GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Edwin Cetre
-
-
29 Axel Atum
-
20 Eric Meza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла-Плата
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
2 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
28 матчей
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
7.1%
71.4%
21.5%
2 победы 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.92
1
Среднее время на гол
97
90
Всего голов
24
7
Голов в среднем за матч
1.6
0.54
Среднее время на гол
56
167
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.29
0.79
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
70
114
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|2
|0.22
|Мендес Армандо
|1
|0.11
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.11
|Агирре Брайан I
|1
|0.11
|Tomas Perez
|1
|0.11
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|4
|0.44
|Пьятти Пабло
|1
|0.11
|Javier Correa
|1
|0.11
|Eros Mancuso
|1
|0.11
|Edwin Cetre
|1 (1)
|0.11
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.11
|Mauro Menzdez
|1
|0.11
|Zaid Abner Romero
|1
|0.11
|Соса Хосе
|1 (1)
|0.11
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Маньома Алексис
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|5
|0
|Фернандес Родриго
|2
|1
|Фернандес Джулиан
|2
|0
|Кальдерара Брайан
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Saul Salcedo
|1
|0
|Рамирес Игнасио
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
7
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Эстудиантес Ла-Плата
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
80%
3
33%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2
Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла-Плата
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|5.
|3:1
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|11.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|8 - 11
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|14.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|15.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|16.
|1:3
|9
|3
|2
|4
|6 - 9
|11
|17.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|18.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|19.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|20.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|21.
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|22.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|23.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|24.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|25.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|27.
|8
|0
|5
|3
|7 - 12
|5
|28.
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|4.
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|8.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|10.
|3:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|13.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|14.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|15.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|1:3
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|18.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|19.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|20.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|21.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|23.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|24.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|3:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|4 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5