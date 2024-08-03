☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 9.
Ньюэллс Олд Бойз
1:4
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
0'
1:0
6' Гол
Tomas Perez
1:1
13' Гол
Каррильо Гидо
1:2
34' Гол
Пьятти Пабло
1:3
47' Гол
Каррильо Гидо
1:4
55' Гол
Пьятти Пабло
61' Желтая карточка
Кальдерара Брайан
85' Желтая карточка
Фернандес Джулиан
90'+1
12
Маканьо
Рамиро
25
Веласкес
Густаво
6
Saul
Salcedo
21
Ваньони
Леонель
7
Кардосо
Фернандо
16
Кальдерара
Брайан
26
Мендез
Начо
41
Tomas
Perez
17
Gabriel
Carabajal
99
Рамирес
Игнасио
44
Франциско
Гонсалес
I
12
Matias
Mansilla
31
Roman
Gomez
26
Лолло
Лусиано
2
Facundo
Rodriguez2
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
32
Tiago
Palacios
23
Luciano
Gimenez
10
Пьятти
Пабло
9
Каррильо
Гидо
Ньюэллс Олд Бойз
5-3-2
Эстудиантес Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла-Плата

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
2 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

28 матчей

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

7.1%
71.4%
21.5%
2 победы 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
2:0
КПЛ
0:1
ЛП
3:0
ЛП
0:2
ЛП
4:2
КДМЭП
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:2
П
0:0
П
0:0
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:4
П
1:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
КС
1:1
КС
1:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПАК
5:2

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.92
1

Среднее время на гол

97
90

Всего голов

24
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.54

Среднее время на гол

56
167

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.29
0.79

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

70
114

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 2 0.22
Мендес Армандо 1 0.11
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.11
Агирре Брайан I 1 0.11
Tomas Perez 1 0.11
Gabriel Carabajal 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 4 0.44
Пьятти Пабло 2 0.22
Javier Correa 1 0.11
Eros Mancuso 1 0.11
Edwin Cetre 1 (1) 0.11
Аскасибар Сантьяго 1 0.11
Mauro Menzdez 1 0.11
Zaid Abner Romero 1 0.11
Соса Хосе 1 (1) 0.11
Luciano Gimenez 0 0
Tiago Palacios 0 0
Маньома Алексис 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 5 0
Фернандес Родриго 2 1
Фернандес Джулиан 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Агирре Брайан I 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Saul Salcedo 1 0
Рамирес Игнасио 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 3 0
Перес Энцо 2 0
Javier Correa 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Edwin Cetre 1 0
Невес Габриэль 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Tiago Palacios 1 0
Маньома Алексис 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
7
Ньюэллс Олд Бойз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
67%
3
23%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2
Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла-Плата

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Унион Санта-Фе
 8 5 2 1 9 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 13 - 9 15
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
6.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 11 - 6 14
7.
Институто Кордоба
 8 4 2 2 10 - 6 14
8.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
9.
Бельграно
 8 4 2 2 13 - 13 14
10.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
11.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
12.
Архентинос Хуниорс
 8 4 0 4 8 - 11 12
13.
Бока Хуниорс
 8 3 3 2 10 - 6 12
14.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
15.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
17.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
18.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
19.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
20.
Росарио Сентраль
 8 2 3 3 11 - 10 9
21.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
22.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 4 3 5 - 9 7
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 6 - 8 6
24.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
25.
Банфилд
 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 5 3 7 - 12 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
3.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Унион Санта-Фе
 4 4 0 0 6 - 1 12
5.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
8.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
9.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
11.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
12.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
13.
Бока Хуниорс
 3 2 1 0 4 - 0 7
14.
Велес Сарсфилд
 3 2 1 0 5 - 1 7
15.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 5 - 2 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
18.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
19.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
20.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
21.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 2 1 4 - 5 5
22.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
23.
Годой Крус
 3 1 1 1 4 - 4 4
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Институто Кордоба
 4 2 0 2 4 - 3 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
13.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
16.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 0 2 3 - 4 3
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 3 - 6 2
21.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Архентинос Хуниорс
 3 0 0 3 0 - 6 0
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Банфилд
 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Бельграно Хара Франко 5
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Весь список
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